Sodepal lleva al Teatro Circo de Marte la obra ‘Johnny Chico, protagonizada por Víctor Palmero, enmarcada en el Love Festival

El Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma acoge este martes, día 26 de julio, a partir de las 20.00 horas, la obra de teatro “Johnny Chico”, enmarcada en el programa social del proyecto Isla Bonita Love Festival que desarrolla la empresa pública Sodepal.

La obra está protagonizada por Víctor Palmero, actor de teatro, cine y televisión conocido por su papel de Alba Recio en la serie “La que se avecina”.

Se trata de un valiente monólogo que trata el conflicto de identidad personal y sexual que vive un joven marginal, que trata de subsistir en una gran ciudad recién llegado de un pueblo, escapando de la violencia familiar y la incomprensión. Pinceladas de ternura, humor, crudeza y emoción, pero sobre todo de realidad, componen esta obra en la que Víctor Palmero da vida a cerca de una decena de personajes: el protagonista y todos aquellos que interactúan con él.

En “Johnny Chico” no hay concesiones, ni tampoco perdón. Es sólo una historia más de un chico que no cuadra en la realidad en la que vive, ni en el cuerpo en el que convive; pero que, aún y así, trata de sobrevivir al mundo que le rodea a pesar de no encajar en el mismo y busca lo mismo que, en el fondo, buscamos todos: ser amado y aceptado.

La consejera de Sodepal y responsable insular de Promoción Económica, Raquel Díaz, ha destacado “la capacidad de Víctor Palmero para cumplir con el reto de interpretar a diez personajes y que cada uno de ellos sea diferente, un logro que está reservado exclusivamente para los actores con mayor talento”. “Traemos a La Palma una obra de primera línea, con un mensaje claro en favor del colectivo LGTBI”, sentenció.