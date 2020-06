“Me perdí los tajinastes azules y mi único proyecto a corto plazo es seguir respirando”

Ramón Araújo, pensador brillante, humorista satírico y juglar de alma gallega, anda ahora, como muchos ciudadanos, recluido y medio indignado con “la insolidaridad” de aquellos y aquellas que van por la calle a pecho descubierto, sin mascarilla, tosiendo y saltándose olímpicamente las normas sanitarias que se han establecido para frenar la pandemia que tenemos encima. Ha contado a La Palma Ahora, con brevedad sucinta, como a él le gusta, su experiencia “del confinamiento y el postconfinamiento”. “Cuando comenzó este apocalipsis que le compramos baratito a los chinos, yo estaba disfrutando de una incipiente primavera en mi isla, gasios, lechuguillas y otras flores de guardia alegraban mis decrépitos sentidos. Bueno, y el virus se llevó abril, me perdí los tajinastes azules, y eso es imperdonable, señor virus”, se lamenta. “Ahí me encerraron con la familia, y me gusta estar en casa, algo de lectura, algo de ejercicio, mucho Netflix (nadie es perfecto), charlas con la familia, llamadas y mensajes, y un libro de sátiras y antipoemas a lo Nicanor Parra, atrevido que soy”, cuenta.

“En la primera salida a la calle con la dichosa mascarilla casi no podía respirar, había perdido el sentido del espacio y del tiempo, el mundo me parecía enorme, el cielo lejano, las cumbres de La Palma miraban por encima del hombro al Himalaya”, narra en tono poético. “Canturrié aquello de ‘yo pisaré las calles nuevamente’, y Pablo Milanés que me perdone, pero la verdad es que como dicen que estoy en edad de riesgo, salgo poco, voy al monte y paseo solo, y todo me parece hermoso, doy paseos en coche con mi mujer, y hablamos como si el mundo se fuera a acabar en cualquier momento”.

Y confiesa que “mi único proyecto a corto plazo es seguir respirando, y mi mayor anhelo es ver a mi país y a mi gente superar esto aprendiendo algo, y dejando atrás viejos caminos que no llevan a ninguna parte. Lo demás se nos dará por añadidura, que nuestro futuro sea lo mejor de nuestro pasado”.