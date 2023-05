Más de 350 niños participan en las Kids/Junior Races de Transvulcania by UTMB®

Son el futuro del trail y muchos de ellos algún día cruzarán los arcos de llegada de la Ultramaratón, Volcanes, o El Roque. Pero la tarde de este viernes era para estar en familia, rodeados de amigos, y disfrutar del deporte y la naturaleza. Desde las 17:30 horas, y hasta las 19:30 horas, la localidad de Villa de Mazo ha acogido las Kids/Junior Races de Transvulcania by UTMB®, donde los más pequeños de la casa han sido los auténticos protagonistas, informa la organización.

Más de 350 niños han participado en las diferentes distancias, Sub-15, Sub-13, Sub-11, Sub-9, y Sub-7, repartidos por edades, en este segundo día de carreras de Transvulcania by UTMB®.

El evento vuelve a volcarse con estos jóvenes deportistas, con la filosofía de promocionar el valor natural de la isla de La Palma, promoviendo el contacto con el entorno.

El consejero de Deportes del Cabildo de La Palma, Raúl Camacho, ha recordado la importancia que tiene “inculcar a los más pequeños y jóvenes los beneficios del deporte en la vida y en la salud, además de reforzar el mensaje de compromiso con la actividad física y el respeto hacia el medio ambiente donde se practica. En nuestra isla lo llevamos muy presente y nos enorgullecemos de la buena praxis entre deporte y respeto del medio natural”.

Además, para fomentar la participación infantil, y con el propósito de que todos los niños tuvieran la oportunidad de disfrutar del evento, Transvulcania by UTMB® y La Palma Transfer han puesto en marcha un servicio de autobuses para facilitar el traslado desde los colegios hasta Villa de Mazo.

La prueba, que el año pasado se realizó en Tijarafe, ha cambiado en esta edición a la localidad con el fin llevar Transvulcania a otras localidades de la isla.

Además, también se ha celebrado la Open Trail La Palma kids, la primera “copa” oficial de Canarias de carreras por montaña que aglutina a niños desde los 6 a los 13 años, y que este año celebra su segunda edición.

Tanto las categorías Sub 11 y Sub 13 de las Kids / Junior Races de Transvulcania by UTMB® han sido puntuables para esta competición, mientras que las Sub 7 y Sub 9 han sido participativas y de promoción.

Transvulcania by UTMB® se une así a este circuito, con el objetivo de fomentar el deporte y, en concreto, el trail running, entre los más jóvenes.

El Ultra-Trail® Village cierra sus puertas hasta 2024

Tras recibir a más de 2.000 corredores, y a sus acompañantes, el Ultra-Trail® Village cierra sus puertas hasta el próximo año. También concluye el reparto de dorsales.

El sábado 6 de mayo comienza el día grande de Transvulcania by UTMB®, con la salida a las 6:00 horas de la Ultramaratón. A las 9:00 le tocará el turno a Volcanes, que partirá desde el mismo lugar, y a las 9:30 lo hará El Roque, desde el Centro de Visitantes de El Roque de los Muchachos.

Además a las 10:00 comenzará una de las carreras más especiales del evento, Transvulcania somos tod@s, en la que alrededor de 150 personas pertenecientes a diversas asociaciones de discapacitados de La Palma recorrerán las calles de Los Llanos de Aridane para cruzar la meta que poco después atravesarán los corredores del resto de distancias.

Sigue Transvulcania by UTMB®

Transvulcania by UTMB® será emitida a través de live.utmb.world en todo el mundo. El sábado, desde las 08:15 horas (hora canaria) y hasta las 15:30 horas (hora canaria) aproximadamente, se podrá seguir la Ultramaratón, Volcanes y El Roque en inglés, francés, y en español. Un contenido que se emitirá también en Televisión canaria, L’Équipe TV, y Esport3.

Además, se podrá realizar el seguimiento de los corredores, así como consultar las clasificaciones a través del mismo enlace.

Puedes seguir el evento a través de: UTMB Live - Transvulcania by UTMB®

Sigue a los corredores de élite de las diferentes distancias:

Lista de favoritos Ultra: live.utmb.world/ ULTRA

Lista de favoritos Volcanes: live.utmb.world/VOLCANES

Lista de favoritos El Roque: live.utmb.world/es/EL ROQUE