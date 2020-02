Abiertas las inscripciones para la XVIII Milla Urbana Breña Baja

La Milla Urbana Breña Baja Mágica cumple la mayoría de edad y lo celebrará acogiendo el próximo 28 de marzo el Campeonato de Canarias de la distancia en todas sus categorías, lo que hace presagiar una nueva tarde de carreras apasionantes con los mejores atletas del archipiélago.

Las inscripciones para la Milla Urbana - respaldada también por las federaciones Canaria e Insular de La Palma así como por el Cabildo palmero y el Gobierno de Canarias - ya se han abierto en los portales de la Federación Canaria de Atletismo y está también disponible a través de la página web de deportes de Breña Baja, www.bbajadeportes.es

“Estamos convencidos de que vamos a vivir un año más una tarde apasionante, con carreras vibrantes, sprints, y todo ello con el apoyo de varios miles de aficionados que siempre ponen color y ruido a la Milla. Y siendo este año Campeonato de Canarias, con más razón, porque vendrán familiares y amigos de otras islas” explica Juan Manuel Pérez, concejal de Deportes y Turismo de Breña Baja.

En el caso de las carreras populares, la inscripción, de carácter gratuito, debe realizarse a través de las páginas mencionadas o en la propia línea de salida de Los Cancajos el mismo día 28 de marzo a partir de las 13:30 horas.

Sólo en el caso de las categorías reina, tanto masculina como femenina, las inscripciones se realizarán por invitación con arreglo al ranking actual entre atletas canarios y canarias.

Aquellos/as atletas que quieran participar en las categorías que acogen el Campeonato de Canarias deberán inscribirse necesariamente de forma on line, a través del formulario habilitado en el siguiente enlace www.atletismocanario.es aportando la licencia federativa en el propio formulario. En este caso no cabe la posibilidad de inscripción in situ.

La entrega de dorsales se efectuará el 28 de marzo de 2020, a partir de las 15:00 horas, en el stand de la organización destinado para ello.

La Milla Urbana Breña Baja Mágica (1.609 metros), es una de las rutas más prestigiosas y longevas del calendario regional y entre las mejores del ámbito nacional. Los actuales vencedores de la categoría Reina son Tinguaro Quintero y Johanna Ardel.

Además, la XVIII Milla Urbana Breña Baja volverá a acoger el III Memorial Alberto Fernández Álvarez Carrera por la Integración en la que participan personas con movilidad reducida y en homenaje a quien fuese destacado dirigente y presidente de Comité Canario de Jueces de Atletismo.

HORARIOS DE LAS PRUEBAS

16:30 h. SUB8 Masculino - Femenino y Campeonato de Canarias (400 m).

16:35 h. SUB10 Masculino – Femenino y Campeonato de Canarias (400 m).

16:40 h. SUB12 Masculino – Femenino y Campeonato de Canarias (800 m).

16:50 h. SUB14 Masculino – Femenino y Campeonato de Canarias (1.200 m).

17:00 h. Carrera por la Integración (400 m).

17:15 h. Milla SUB16 y SUB18 Femenino (1609 m).

17:25 h. Milla SUB16 y SUB18 Masculino (1609 m).

17:35 h. Milla Popular Breña Baja Mágica Femenino (1609 m).

17:45 h. Milla Popular Breña Baja Mágica Masculino (1609 m).

17:55 h. Master > 45 Femenino y Master 35- 45 Femenino (1609 m).

18:05 h. Master > 45 Masculino y Master 35- 45 Masculino (1609 m).

18:20 h. Milla Breña Baja Mágica Reina Femenina (1609 m). 18:35 h. Milla Breña Baja

Mágica Reina Masculina, (1609 m). 19:00 h. Entrega de premios.