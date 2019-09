Adal Capote y Alba Albaladejo dominan el espectacular descenso de la Transvulcania Bike

La Transvulcania Bike 2019 cerró este domingo su actividad con la disputa del espectacular descenso en el que resultaron ganadores Adal Capote (Flow Trail La Palma) y Alba Albaladejo (D-Route Bike Club) en una prueba que batió su récord de inscritos respecto a sus dos ediciones anteriores, se informa en nota de prensa.

Y como la cosa iba de récords, Aday Capote batió la marca que había hecho en 2018 para imponerse con rotundidad y volver a pisar lo más alto del podio del siempre radical descenso que va desde el Pico de la Nieve hasta la plaza de Mirca.

Capote venció recorriendo los poco más de ocho kilómetros de trazado en 13:04,06 por delante del corredor del Vadebicis y medallista de bronce en el último Campeonato de España de Descenso celebrado en Teror, Yeray Vargas (13:38,67), que entró con 34 segundos más que el corredor local. Tercero fue Ángel Padilla (OWS Bicycle O.B.) con un tiempo de 14:38,35.

Llegada a meta de Adal Capote. VAN MARTY

“Estoy muy contento, como un niño pequeño”, explicaba en la meta el vencedor de la prueba que en los dos años anteriores había corrido con bicicletas de enduro por problemas mecánicos de la suya y esta vez pudo disfrutar del recorrido con su montura habitual de descenso. “Sabía que con el tiempo que iba haciendo, si no pasaba nada, podía bajar el tiempo y ganar y la verdad es que tenía delante a Vargas, él y Carballo siempre han sido lo más y poder tenerlo aquí corriendo y entrenando ayer, ha sido una grandísima experiencia”, certificaba el rider palmero.

Entre las chicas se impuso Alba Albaladejo, que había sido tercera en la K75 el día anterior por detrás de Rocío Martín y Katy Sierra. La corredora del D-Route paró el crono en un importante tiempo de 23:22,11 batiendo el registro logrado el año pasado por Elisabet Breval (Tamadaba Bikers) que se tuvo que conformar con el segundo puesto esta vez después de equivocarse en el recorrido, acabando con un tiempo de 23:33,98.

Imagen de todos los participantes. VAN MARTY

“Estoy super contenta porque esta era mi primera experiencia en un descenso, me habían recomendado que viniese porque es el más largo de Canarias y de España, incluso, y vine a verlo el viernes, me encantó y salí con muchas ganas”, explicaba la ganadora, que reconocía haberse encontrado “con un trazado espectacular, con zonas muy secas, otras muy húmedas, zonas técnicas, zonas muy rápidas, es un recorrido muy físico, hay que estar muy bien preparada y yo sufrí mucho, ayer hice la K75 que me llevó casi cuatro horas y 40 minutos, pero en global lo he disfrutado muchísimo”.

En el resto de categorías, en Máster 40 ganó Moisés Díaz (Vadebicis) y en Júniors venció Aarón Bello (OWS Bicycle). El primer Máster 30 fue Adal Capote y el primer Élite Yeray Vargas.

“Ha sido un fin de semana muy bonito que todos hemos disfrutado mucho”, resumía el consejero de Deportes del Cabildo Insular de La Palma, Raúl Camacho, que admitía que de forma general el resultado era “muy satisfactorio” después de haber hablado con muchos corredores locales y foráneos. “Nos han transmitido valoraciones muy positivas, hay gente que ha corrido muchas carreras y destacaban esta prueba como de las mejores en las que han estado y creo que, al igual que las pruebas largas de Transvulcania Bike, esta es una prueba que tiene que ir a más”.

“La prueba ha transcurrido con total normalidad, no ha habido incidencias y hay que trabajar ahora para que este Descenso tan espectacular siga siéndolo y que cuente con mayor importancia aún”, concluyó Camacho.