Atlético Paso y Mensajero se medirán en un nuevo derbi

La localidad palmera de El Paso monopolizará una buena parte del interés de esta décimo novena jornada al enfrentarse el representativo pasense y el Mensajero, en un encuentro de gran importancia para ambos aunque para objetivos totalmente contrapuestos. El partido se disputa este sábado, 4 de enero, a partir de las 17.00 horas



La excelente trayectoria del Club Deportivo Atlético Paso le ha convertido en uno de los más claros favoritos a luchar por uno de los puestos de Promoción, de ahí su interés en ganar para consolidar, como mínimo, su segunda posición, mientras que una derrota visitante podría resultar letal para la hueste capitalina, situada a sólo dos puntos de la zona de descenso.

Esta ventajosa posición del equipo palmero obligará al Marino a no permitirse traspiés alguno en el campo anexo al Antonio Domínguez frente a Las Palmas C, puesto que si no gana corre el riesgo de verse desposeído de su condición de líder, hecho que si llegase a suceder dejaría a su rival cómodamente asentado en la zona tranquila de la tabla.



Uno que permanecerá muy expectante a los dos anteriores resultados será el también palmero Tenisca, puesto que un triunfo en el Virgen de Las Nieves ante el Panadería Pulido San Mateo y dos adversos resultados de sus competidores directos podrían alzarle a lo más alto de la tabla y, de paso, dejar a su rival casi que sin opciones.



El cuarto clasificado Gran Tarajal, también afrontará su particular compromiso con posibilidades de intentar hacerse con el liderato, pero no sólo necesita de terceros resultados sino también del propio, en esta ocasión sólo le sería válido un triunfo en el Argelio Tabares ante un más que desplomado Santa Úrsula, necesitado del triunfo para salir del descenso en caso de derrota del Mensajero.



El Tamaraceite es otro de los equipos que tiene en mente concluir esta fase regular entre los cuatro clasificados, pero para ello no podrá permitirse tantos deslices como en este primer tramo, de ahí su obligación de comenzar el año de la mejor manera posible, y no será otra que ganando en el Juan Guedes ante un restablecido Atlético Unión Güímar.



En una tesitura similar a la del cuadro grancanario está el Tenerife B, consciente también que si no muestra más contundencia malogrará su propósito de fase de ascenso, razón como para hacer todo lo posible por derrotar en Geneto a un Lanzarote asediado por la sombra del descenso.



La inferior Categoría ha sido un pesado y fiel acompañante del Buzanada a lo largo de casi toda esta primera vuelta, por lo que mucho deberá cambiar para deshacerse de esta losa, situación que podría experimentar una leve mejoría si fuese capaz de derrotar en campo propio a un Unión Viera que mira de reojo el cuarto puesto.



Dos equipos llamados a ocupar la zona media de la tabla Puerto La Cuadra y TNK Vera, son plenamente conscientes que para asentarse en la misma aún deben sumar una considerable cantidad de puntos, cometido que debería ser un gran atractivo para alzarse con el triunfo en el encuentro que les medirá en el Santiago Melián.



Esta sosegada franja clasificatoria debería ser la posición natural del Ibarra, pero esta temporada la misma se está resistiendo mucho más de lo inicialmente previsto, pero si comenzase el año ganando en el Villa Isabel, en esta ocasión ante el San Fernando, podría experimentar un considerable acercamiento.



Y por último, otro que también se encuentra inmerso en una tenaz lucha pelea por distanciarse prudentemente de los puestos bajos es el Atlético Tacoronte, y en esta jornada podría conseguirlo si logra sorprender en Los Olivos a un colista Villa de Santa Brígida que, si pierde, sus opciones de permanencia sería ya casi que nulas.



Loa encuentros de este primera jornada del año (19ª) con sus correspondientes horarios, campos y árbitros, son los siguientes:



Sábado, día 4:



12.00: Tenerife B-Lanzarote (Geneto) Yapci Acosta Pérez.



12.00: Tamaraceite-Atlético Unión Güimar (Juan Guedes) Kevin Muñoz Guerra.



16.00: Unión Puerto- TNK Vera (Francisco Melián) Miguel Irineo Suárez Castellano.



16.00: Santa Úrsula-Gran Tarajal (Argelio Tabares) Jorge López Santos.



17.00: Atlético Paso-Mensajero (El Paso) Daniel Clemente Manrique.



17.00: Tenisca-San Mateo (Virgen Las Nieves) Eduardo Manuel Pérez Hernández.



17.00: Buzanada-Unión Viera (Clementina Bello) Tomás David Rodríguez Correa.



Domingo, día 5:



11.30: Santa Brígida-Atlético Tacoronte (Los Olivos) Aridane Hernández Sosa.



12.00: Marino-Las Palmas C (Anexo Antonio Domínguez) Pablo González Redondo.



12.00: San Fernando-Ibarra (Maspalomas) Alexander Ravelo Santana.