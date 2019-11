Breña Alta  acoge la cuarta prueba del Circuito Regional de Canarias de Bádminton

El Pabellón Municipal de San Pedro en Breña Alta acogerá este sábado, 30 de noviembre, la cuarta prueba del Circuito Regional de Canarias de Bádminton (Crec) en las categoría Su-15, Sub-19, Absoluto y Senior A y B “con la participación de las mejores raquetas del panorama canario en estas categorías”, indica Sportlapalma Eventos Deportivos en una nota de prensa

El Circuito Regional de Canarias de Bádminton, explica, esta compuesto por seis pruebas, “divididas en diferentes TTR teniendo en cuenta las categorías. Por un lado tenemos TTR en Sub-15, Sub-19 y Senior A-B (3 pruebas) y TTR en Sub 11, Sub 13, Sub 17 y Absoluto (3 pruebas) que tienen lugar en Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma”.

Apunta que el Cerc que tiene lugar en La Palma “se desarrollará primeramente por grupos en la mañana del sábado 30 de noviembre, para después realizarse por eliminación a lo largo de la tarde. Se jugarán todas las modalidades, IM, IF, DM, DF y DX, en Sub-15, Sub-19 y Senior, en un día de bádminton con más de 120 partidos, comenzando los enfrentamientos desde las 10.00 horas en nueve pistas habilitadas en el Pabellón de San Pedro para la celebración de este evento”.

En el evento deportivo, añade, participarán cerca de 70 jugadores y jugadoras procedentes de los clubes de bádminton existentes en el Archipiélago. Los clubes canarios que participarán en esta competición, detalla, son Club de Bádminton Universitario, Club de Bádminton Santa Úrsula Badnor, Tenzul El Rosario y Granadilla Badsur, de la isla de Tenerife; Club Tiguaneje, de Fuerteventura; Club Bádminton Ohada, de El Hierro, y Raqueta Club de Lanzarote. Como anfitrión actuará el Club Deportivo Bádminton La Palma Drop de la Isla de La Palma.

Esta cuarta prueba del Crec está organizada por el CD Bádminton La Palma Drop, el Área de Deportes del Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de Breña Alta, que han realizado “un gran esfuerzo por traer esta prueba a la Isla de La Palma por tercera vez”.

El Club Deportivo Bádminton La Palma Drop participa con 9 jugadores en las diferentes categorías, teniendo opciones de llegar a disputar las semifinales en la categoría de Sub 19 tanto en Doble Masculino (DM) como en Doble Mixto (DX).