La SD Tenisca pierde la 'batalla' y declaran campeón de la temporada al Marino

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol, en su reunión de este viernes, ratifica la decisión del Comité de Competición del pasado 25 de mayo, en donde se establecía el criterio del coeficiente (puntos dividido por partidos) para completar la clasificación final, y que señalaba al Club Deportivo Marino de Los Cristianos, campeón de la temporada.



Tras la paralización de la Liga, condicionada por la Covid-19 y su definitiva conclusión, se daba una circunstancia en el Grupo Canario de Tercera División que hacía difícil tomar una decisión, debido a que varios equipos tenían algún partido aún que disputar.



Concretamente la jornada 26 no se pudo completar por el temporal de calima que azotó la islas el fin de semana del 22 y 23 de febrero, quedando cinco encuentros sin poderse jugar, y con dos equipos que clasificatoriamente, podían superar al cuadro de la SD Tenisca, conjunto que reclama su derecho al campeonato debido a que cuando se suspendió era líder.



En el momento de la suspensión de la liga, el Tenisca, con 28 encuentros disputados, era líder, pero tanto Marino como San Fernando tenían un partido sin jugar, estando a una distancia clasificatoria de uno y dos puntos, respectivamente, y ante esa situación, el Comité de Competición acuerda cerrar el campeonato aplicando una clasificación final basada en el concepto del coeficiente, que no ha gustado nada al conjunto palmero de Mirca.



Los palmeros reclamaron al Comité de Competición, pero este no se mueve de su decisión inicial, que es igualmente ratificada por el Comité de Apelación, por lo que el conjunto que preside Elías Hernández, que ya se esperaba esta decisión, ha decidido acudir a la justicia ordinaria, y para ello presentará, en los próximos días, un contencioso a la decisión de los órganos federativos, según ha manifestado el mandatario en las redes sociales del club.



La primera plaza de la tabla clasificatoria tiene mucha importancia, toda vez que está previsto un "playoff express" entre los cuatro primeros clasificados del grupo, y no sólo el cruce de los equipos se hace en función de las posiciones, sino que en caso de empate, al ser a un partido único, el mejor posicionado en la liga, pasará la eliminatoria, o se proclamará campeón de la misma, ascendiendo a la Segunda División B del fútbol español, pero además, este título liguero da billete a la próxima edición de la Copa del Rey.



La sentencia aclara que la Comisión Delegada de la Asamblea General de la RFEF, en fecha 12 de mayo, acordó la adición de la Disposición Adicional Cuarta al Reglamento General, la cual fue ratificada por la Comisión Directiva del CSD en su sesión de 19 de mayo, y que dice: "en el caso de que algún grupo competicional hubiera equipos que tuvieran partidos atrasados o pendientes de jugar, para establecer la clasificación se le aplicará el criterio de mejor coeficiente, es decir, dividir los puntos obtenidos entre los partidos disputados para determinar su posición en la clasificación".



Y en base a ello acuerda "desestimar el recurso formulado por la Sociedad Deportiva Tenisca, confirmando el acuerdo adoptado por la Jueza de Competición en su resolución de fecha 25 de mayo de 2020 respecto del criterio de mejor coeficiente empleado para resolver la clasificación del Grupo XII en la que declara campeón del mismo al Club Deportivo Marino".

