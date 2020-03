Destacada presencia femenina en Reventón Fred Olsen Express 2020

Sheila Avilés, Eli Gordon, Fernanda Maciel, Ainhoa Sanz, Julia Font, Virgina Pérez, María José Guillen, Yasmina Castro, Kerstin Engelmann y así un largo etcétera de élites internacionales, nacionales y de ámbito regional darán al décimo cartel de Reventón una atractiva mezcla. La presencia de corredoras élite en Reventón El Paso Fred.Olsen Express 2020 es destacadísima y será uno de los grandes alicientes de la prueba de trail de El Paso, que este año celebra su décimo cumpleaños. En todas las modalidades habrá lucha sin cuartel por hacerse con la victoria femenina.

Sheila Avilés y Eli Gordon ya figuraban en el cartel estelar que presenta Reventón El Paso para la gran fiesta que tiene previsto celebrar el próximo 4 de abril. A ellas dos hay que sumar a corredoras de la talla de Virginia Pérez o María José Guillén. La primera fue campeona de España de Trail corto en la pasada edición de Alameda Trail, quinta en la Copa del Mundo Race de Bulgaria e igualmente obtuvo interesantes resultados en la Copa del Mundo de Kilómetro Vertical (en el KV de Transvulcania fue quinta y segunda en la Maratón). “Estoy deseando acudir a una prueba tan importante como es Reventón en el Paso, en una Isla que me encanta porque los paisajes son increíbles y siempre disfruto mucho cada vez que voy. Además, acabar la carrera de noche tiene que ser espectacular, con el cielo que tienen allí en el que se ven todas las estrellas. Espero disfrutar muchísimo. Además, vamos a tener que exprimirnos al máximo porque va a haber mucho nivel en mujeres y va a tocar dar mucha guerra”, aseguró la corredora guadalajareña.

Mientras tanto, la grancanaria María José Guillén no ha empezado nada mal la temporada, al cosechar una victoria de prestigio y sin discusión en la Maratón del Meridiano, confirmando así el buen momento que demuestra tener desde que ganó la Santa Cruz Extreme. Las cuatro son las principales candidatas, que no las únicas, a adjudicarse la victoria en la prueba reina: la Maratón.

Un peldaño más abajo está la distancia Classic, en la que sobresalen nombres como los de la brasileña Fernanda Maciel, la grancanaria Yasmina Castro, Elsa Padrón o la actual campeona de Canarias de media maratón: Kerstin Carinna Engelmann. La primera ya se subió a lo más alto del podio de Reventón Classic en 2018, mientras que en 2019 fue tercera. Pero la brasileña encontrará una dura rival en la alemana Kerstin Engelmann-Pilger, quien ya demostró el pasado fin de semana en la Arico Trail que está en un momento de forma sobresaliente. En 2019 se llevó para Las Palmas una plata en la modalidad trail (56 km) de la Ultra Pirineu, mientras que fue tercera en la Transgrancanaria Maratón 2019.

La Sprint se presenta como el campo de batalla ideal para que planten batalla las corredoras más veloces. Entre ellas destaca la vasca Ainhoa Sanz, subcampeona del mundo de Mountain Running por selecciones gracias, en parte, a su sexta plaza en la K42 de Villa de Angostura (Argentina). También su 2019 dejó algunas prestigiosas victorias, como las del Campeonato FEDME de Carreras en Línea, el Kilómetro Vertical de Zegama, el Campeonato de Europa de Skyrunning por equipos o la Sky Pirineu. “Desconozco el trazado, pero he visto algún vídeo y me parece bastante corrible. Eso me favorece debido a mis cualidades. Espero exprimirme al máximo y, por encima de todo, disfrutar, del ambiente a que habrá por todo el recorrido”, afirma la atleta del Salomon IATI, que es la gran favorita para imponerse en la modalidad corta de Reventón Fred Olsen Express. No obstante atletas como la jovencísima grancanaria Estela Guerra, o la también prometedora palmera Moana Lilly afirma que no se rendirán tan fácilmente. Tampoco lo harán Julia Font, Cynthia Peón o Janine Schott.

La Subida a las Estrellas, la modalidad competitiva que inaugura Reventón Fred Olsen Express, también verá en acción a algunas de estas atletas, que harán doblete. Son los casos de Kerstin, Moana o Cynthia.