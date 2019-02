Europlátano suministrará plátanos a los corredores de la Reventón Trail

Europlátano, organización de productores de plátanos de Canarias que cuentan con fincas en La Palma, Tenerife y El Hierro, y Reventón Trail Fred.Olsen Express caminarán juntos en la novena edición de la carrera de montaña organizada por el Ayuntamiento de El Paso, se informa en nota de prensa. Esta empresa canaria se incorpora al proyecto y, entre otros acuerdos beneficiosos para la organización, será la responsable de suministrar plátanos, uno de los alimentos preferidos por los corredores antes, durante y después de pruebas de este tipo, a todos los puntos de avituallamiento de la carrera palmera.

El plátano, debido a su alto valor nutritivo, es indispensable en cualquier competición de trail, ya sea más o menos exigente. Su alto contenido en hidratos de carbono de fácil asimilación, potasio o vitamina B6, hacen del plátano un gran aliado para los deportistas, por lo que esta fruta, de tanto arraigo en nuestra tierra, es siempre la más solicitada. Por eso la organización de Reventón Trail Fred.Olsen Express ha encontrado un gran aliado en Europlátano a la hora de garantizar la presencia de este preciado alimento en todos los puntos esenciales de la carrera.

“Aunque no es la primera ver que Europlátano colabora en el gran proyecto que es Reventón Trail, sí es la primera vez que participamos de manera oficial e implicados al cien por cien. Queremos formar parte de este evento deportivo que, desde sus inicios, no ha dejado de crecer en número de corredores, medios, colaboradores y curiosos, sin olvidar el importante impacto turístico y económico que tiene en nuestra Isla. No ha sido difícil asociar los conceptos de la fruta y el deporte, puesto que el plátano de Canarias y una carrera local, naturalmente, van de la mano. Además compartimos valores como el amor por La Palma y de ahí, nuestro propósito de cuidarla con acciones que sean respetuosas con el medio ambiente, especialmente relacionadas con la reducción de plástico y con la sostenibilidad del medio. Y es que una de las peculiaridades de la carrera es el entorno único donde se desarrolla, igual que ocurre con el lugar de producción de nuestra fruta. Y esto hay que cuidarlo. El plátano es la fruta por excelencia para los deportistas: llena de nutrientes, vitaminas y minerales. Una fuente de energía rápida y cómoda de llevar para que estos campeones, de todas las edades y niveles físicos, puedan disfrutar de las exigencias de la carrera”, señala el gerente de Europlátano, Antonio J. Luis Brito, quien descubre, además, que gracias a este acuerdo los atletas de las diferentes nacionalidades que participan cada año en la prueba podrán descubrir el sabor inconfundible del plátano gabacera, elegido como Sabor del Año 2019 por los consumidores.

Para el director de Reventón Trail Fred.Olsen Express, Omar Hernández, este tipo de acuerdos “nos complacen doblemente. Primero porque con él atendemos la alta demanda que existe en la carrera de un alimento vital para el deportista. Segundo, porque seguimos recibiendo el apoyo de las empresas locales que destacan por su proyección en el exterior. Para nosotros este respaldo es vital, al igual que el del corredor palmero. Cabe recordar que Europlátano tiene una trayectoria de más de un cuarto de siglo y se fundó en el Valle de Aridane, por lo tanto estamos hablando de una empresa cien por cien palmera y canaria, que además, ha sabido crecer en un mercado ciertamente competitivo. Ahora Europlátano es una realidad en todo el territorio regional, en muchos puntos de la península y en diversos países europeos. Por lo tanto estamos ante una organización parecida al Reventón: cien por cien local, pero que ya traspasa fronteras”.

De esta manera, los corredores de Reventón Trail Fred.Olsen Express ya saben que no les faltarán plátanos de calidad en cualquier momento de la prueba.