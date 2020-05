La Full Moon Trail Naviera Armas pospone su décima edición para 2021

Debido a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, desde el Ayuntamiento de Tijarafe y el Club Trecus, organizadores de la X Full Moon Trail Naviera Armas, han decidido posponer la celebración de la mítica carrera palmera hasta el próximo año, como consecuencia de esta compleja situación. “Se trata de una decisión difícil, pero necesaria, con el fin de garantizar la seguridad de participantes, personal y público en general”, se informa en nota de prensa.

Los más de 398 inscritos, con los que ya contaba la prueba, podrán traspasar su dorsal para la nueva fecha, fijada para el 23 de octubre de 2021, o bien, si la nueva cita no les encaje en su calendario, solicitar la devolución del importe íntegro, menos los gastos de gestión. Los participantes que deseen recibir la devolución pueden consultar cómo hacerlo en la propia web o redes sociales de la organización.

Cabe destacar que la Full Moon Trail Naviera Armas se encuentra dentro de la Copa de Carreras por Montaña de la Federación Canaria de Montaña, además de formar parte también del circuito insular Open Trail La Palma y que, cada año, atrae a un millar de corredores, llegados de todas las islas, y desde Península, para poner la luna a sus pies y disfrutar de la belleza de los senderos del pueblo tijarafero.

Marcos Lorenzo, alcalde del Ayuntamiento de Tijarafe, manifiesta que “aplazar una prueba deportiva que supone un gran revulsivo económico para el municipio, es, sin duda, una difícil decisión. Sin embargo, ante la situación que estamos viviendo, se hacía absolutamente necesario posponer su celebración, para poder garantizar la seguridad de todas y cada una de las personas que hacían posible la Full Moon Trail. Ahora, con una nueva fecha en el horizonte, solo nos queda trabajar con la misma ilusión que lo habíamos estado haciendo estos meses para, el 23 de octubre de 2021, ofrecer a todos los participantes una experiencia única. La Full Moon Trail cumple diez años poniendo la Luna a los pies de muchos corredores y no podemos dejar de celebrarlo”. Por su parte, Iván Brito, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Tijarafe, indica que “la Full Moon Trail nos permite abrir Tijarafe al mundo, no solo como destino turístico, sino también como un lugar en el que se desarrollan eventos deportivos atractivos para los amantes del trail y de la naturaleza. Pese a que las circunstancias no han permitido celebrar una prueba que cada año congrega a un mayor número de participantes, seguiremos trabajando para posicionar a Tijarafe en general y a la Full Moon Trail en particular como referentes en el mundo del trail. Nos vemos el 23 de octubre de 2021”.