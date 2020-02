Eli Gordón se apunta a la fiesta de Reventón El Paso Fred.Olsen Express 2020

Cualquiera que se cuelgue una medalla de plata en un Campeonato del Mundo diría que su temporada fue magnífica. Sin embargo, la catalana Eli Gordón no está satisfecha con lo logrado en 2019 y se ha prometido que este año será aún mejor. Por eso ha decidido participar en la Maratón de la próxima edición de Reventón El Paso Fred.Olsen Express, que el próximo 4 de abril celebra su décimo aniversario.

A esta exkarateca una lesión le impidió rendir la pasada campaña como quería. Su 2018 fue mucho mejor que su 2019, sin embargo, logró resultados de reconocido prestigio, como un primer puesto en la Buff Epic Trail 26km, un quinto en el estadounidense Pikes Peak Marathon (GTS) y otro quinto en la Sky Pirineu. No obstante, su mayor logro fue la medalla que se colgó con el combinado femenino de la Federación de Atletismo (RFEA) en el pasado mundial de Mountain Running disputado en la Patagonia argentina. Su presencia en el combinado nacional llegó a ser cuestionada por esa dichosa lesión que le impidió coger un punto de forma óptimo muy al final de la temporada. Pero calló bocas entrando en el Top10 y siendo decisiva para que España subiera al segundo cajón del podio.

Después de ganar prácticamente todas las carreras de media distancia en Cataluña entre 2015 y 2016, 2017 fue el año de su irrupción en el panorama nacional e internacional. Campeona de España, quinta en el Campeonato de Europa y, sobre todo, la victoria en la OCC de Montblanc, la colocaron en la primera línea mediática. Y este hecho no pasó por alto para el equipo Salomon, que en enero de 2018 anunciaba su fichaje. Precisamente en 2018 llegaría su consagración, con una octava posición en Zegama y una plata en OCC como resultados más destacados.

Este año disfrutará por primera vez de la experiencia que supone correr en Reventón El Paso Fred.Olsen Express, del que ya tiene muy buenas referencias: “Lo que más me motiva es el recorrido, que me parece espectacular, además del trato al corredor que ya me han dicho que nos cuidan muy bien. Habrá gente de mucho nivel y esos tres factores la convierten en una carrera muy propicia para disputarla. Otros años no he podido asistir, pero este año sí que estaré en Reventón El Paso”, asegura la corredora de Montornés del Vallés (Barcelona).