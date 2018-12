Los Llanos celebra este lunes la carrera solidaria de San Silvestre

Este lunes, 31 de diciembre, a partir de las 11:00 horas, el centro urbano de Los Llanos de Aridane “fusionará solidaridad y deporte con motivo de la celebración de la 12 edición de la popular y tradicional carrera navideña en honor a San Silvestre”, se indica en una nota de prensa del Ayuntamiento aridanense. “Una prueba”, añade, “en la que todos y cada uno de los participantes aportarán su granito de arena donando 2 euros por inscripción a favor de la Fundación Solidaridad La Palma”.

Imagen promocional de la carrera popular San Sivestre Los Llanos de Aridane 2018.

La prueba, apunta, organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane con la coordinación del Club Deportivo Paliba y el Club Atletismo Llanos Aceró, está abierta a la participación de todos los corredores interesados, tanto a título individual como adheridos a clubes, asociaciones o instituciones educativas que deberán inscribirse de forma gratuita a través del formulario habilitado en la web municipal www.aridane.org.

Se ha establecido un total de 8 categorías que “van desde los prebenjamines o Sub 8, entendiendo como tal los nacidos en 2012, pasando por la de benjamín o P-Sub 10 (2010 y 2011), alevín o Sub 12 (nacidos en 2008 y 2009), infantil o Sub 14 (2006 y 2007), cadetes o Sub 16 (nacidos en 2004 y 2005), juveniles o Sub 18 (nacidos en 2002 y 2003), absoluta en las modalidades junior, promesa y senior (nacidos en 2001 y años anteriores) y Master M45 para los mayores de 45 años que recorrerán un trazado que oscila entre los 0,5km para los más pequeños hasta los 4 kilómetros que deberán completar los adultos”.

Indica que tras el pistoletazo de salida, los corredores deberán completar el circuito correspondiente a cada categoría, viéndose afectadas con motivo de la carrera además de las calles peatonales e inmediaciones de la Plaza de España las vías correspondientes a la Avenida Doctor Fleming y Enrique Mederos, así como la Calle Fernández Taño.

Para la entrega de dorsales, la Concejalía de Deportes ha habilitado un stand informativo en la Plaza de España donde a partir de este domingo, 30 de diciembre, de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 se podrán retirar los dorsales, consultar dudas respecto al trazado e, incluso, formalizar la inscripción en la carrera. Asimismo, también podrán recoger los dorsales el día de la prueba a partir de las 9:00 horas en la misma plaza donde, a partir de las 13:00 horas, está prevista la ceremonia de entrega de premios a los 3 primeros clasificados de cada categoría.

La concejal responsable del área de Deportes, Lorena Hernández Labrador, anima a la ciudadanía aridanense “a participar en esta carrera multitudinaria con la que tradicionalmente despedimos el año en Los Llanos de Aridane haciendo deporte y sumando esfuerzos, en esta ocasión, en beneficio de los mayores que atiende la Fundación Solidaridad La Palma en nuestro municipio”.