Mil atletas agotan las plazas de la ultra de Transvulcania con seis meses de antelación

Cada uno de los dorsales de la Ultramaratón de la Transvulcania 2020, que organiza la empresa pública Sodepal con el apoyo de diferentes áreas del Cabildo de La Palma, ya tienen nombre y apellido, indica la organización del evento deportivo en una nota de prensa. Mil atletas han completado las plazas cuando todavía resta medio año para que la Isla Bonita se convierta en el centro neurálgico del trail running mundial, subraya.

Apunta que “los aventureros inmersos en este reto inolvidable, que tendrá lugar el día 9 de mayo, pueden consultar ya el listado de inscritos a través de la página web oficial de Transvulcania, en el apartado habilitado al efecto”.

La organización avala que este millar de corredores cumplen con el requisito de haber finalizado una carrera de montaña de al menos 40 kilómetros en los 18 meses previos a la celebración del evento, lo que garantiza las condiciones físicas necesarias para intentar ser finisher en una de las pruebas más atractivas y exigentes del calendario internacional.

Sin embargo, añade, para aquellas personas que no hayan podido concretar su inscripción, Transvulcania ya ha habilitado una lista de espera para esta modalidad que se mantiene dentro del prestigioso circuito de las Migu Run Skyrunner World Series. Y no es una opción menor, señala. Al contrario, asevera, “la experiencia dice que las renuncias por diferentes circunstancias en los meses previos a un gran evento no es un hecho inusitado. Además, se tramita de forma totalmente gratuita hasta que se confirme la plaza. Eso sí, los requisitos se mantienen inalterables.

La Ultramaratón de Transvulcania será en 2020 “más exigente y, sobre todo, más respetuosa con el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, cumpliendo con cada uno de los parámetros técnicos establecidos sobre número de participantes para no alterar el atractivo natural más notable de La Palma, un compromiso que debe ser colectivo”.

La organización de Transvulcania informa que también está a punto de cerrarse la inscripción de la Maratón, “con el recorrido más exigente de su historia para dar valor añadido a lo que todos y cada uno de sus 600 participantes sean capaces de lograr, a lo que la carrera suma ser sede del Campeonato de España de Trail de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA)”.

La Media Maratón y el Kilómetro Vertical, concluye, que sigue dentro del circuito mundial de la especialidad de la Federación Internacional de Skyrunning, mantienen abiertas las inscripciones. Dos pruebas duras, sin margen para el descanso, una más explosiva que nace a pie de playa, la otra más larga entre volcanes, que completan un calendario exclusivo en este rincón del Atlántico.