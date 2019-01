Naviera Armas vuelve a patrocinar la Transvulcania

La Transvulcania y Naviera Armas seguirán siendo familia. La compañía volverá a poner sus apellidos a la prueba deportiva más importante de la de La Palma y lo hará por cuarto año consecutivo como muestra de la buena relación existente entre ambas partes, informan en nota de prensa.

El acuerdo fue presentado este jueves en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y en el acto estuvieron presentes, entre otros, el presidente del Cabildo Insular de La Palma, Anselmo Pestana; la consejera de Deportes del Cabildo de La Palma, Ascensión Rodríguez, y el representante de Naviera Armas, Héctor Rojas, que oficializaron otro año más de colaboración entre una de las pruebas más destacadas del calendario internacional del trail running y una compañía que sigue en permanente crecimiento.

Durante el acto se dieron a conocer los diferentes pormenores que conlleva el acuerdo entre Transvulcania y Naviera Armas para esta undécima edición de una prueba que este año lleva una tematización muy especial, Pure Nature Runners, en relación al compromiso de la carrera, en particular, y de La Palma, en general, con el cuidado y el aprovechamiento de los recursos naturales que ofrece una Isla cuyo principal patrimonio son sus habitantes y su medioambiente.

Anselmo Pestana mostraba su satisfacción por haber alcanzado "un acuerdo que ya es casi como familiar entre Transvulcania y Naviera Armas" a la que agradeció "el compromiso que ha tenido desde que iniciáramos este camino hace cuatro años no sólo con la prueba sino con la isla de La Palma". El presidente del Cabildo también quiso reconocer "el enorme esfuerzo que se ha hecho de nuevo desde el área de Deportes para, no sólo mantener, sino superar los éxitos de organización de años anteriores" en una Transvulcania a la que definió como ese "hijo pequeño al que todos hemos cuidado y del que nos sentimos tan orgullosos viendo cómo ha crecido desde su nacimiento hace once años".

Para Ascensión Rodríguez, encontrar de nuevo el apoyo de Naviera Armas en esta undécima edición de Transvulcania era "un motivo de alegría por seguir siendo compañeros de viaje y mantener esa fidelidad por las dos partes", algo que se extenderá por cuarto año consecutivo y que definió como "fácil de alcanzar" porque reconocía que "desde la Naviera Armas siempre ha habido una importante predisposición para la ayuda y el apoyo que es fundamental cuando se trata de una prueba deportiva de la dimensión internacional que tiene la Transvulcania".

"Su apoyo, más allá de las cuestiones naturales de un patrocinio, no se puede resumir en algo al uso entre una prueba deportiva y un patrocinador. Naviera Armas nos proporciona esos aspectos que muchas veces no se aprecian y que son fundamentales cuando hablamos de infraestructura y logística en algo tan importante como es la Transvulcania", sentenció la responsable de Deportes del Cabildo de La Palma.

Llegado el turno de intervención de Héctor Rojas, el representante de la Naviera Armas no escondió su "absoluta satisfacción por seguir formando parte de algo tan bonito y tan importante para La Palma y para Canarias como es Transvulcania". "En este camino que hemos recorrido juntos desde el primer día que cerramos nuestro vínculo hemos podido apreciar que Transvulcania es algo más que una prueba deportiva, es un acontecimiento único por la forma en que se le trata, por el cariño con el que se trabaja, por ese sentimiento que tenemos todos y cada uno de los que aportamos nuestro grano de arena para que siga siendo una referencia tan grande a nivel mundial", dijo Rojas, que confesó sentirse "cuatro veces orgulloso" de poder seguir compartiendo el nombre "con una prueba tan apreciada mundialmente como la Transvulcania".