Partidos de “gran nivel” en la cuarta prueba del Circuito de Canarias de Bádminton disputada en Breña Alta

El pasado sábado, 30 de noviembre, se disputó en el Pabellón Municipal de San Pedro (Breña Alta) la IV Prueba del Circuito Regional de Canarias (Crec) de Bádminton, “el TTR Breña Alta de una estrella en categorías Sub 15, Sub 19 y Senior A y B, con una gran participación en una jornada que se alargó hasta la tarde noche”, indica Sportlapalma Eventos Deportivos en una nota de prensa.

Añade que “con la participación de las nuevas promesas y de las mejores raquetas del panorama regional en sus respectivas categorías, se pudieron ver partidos muy disputados y de gran nivel con puntos de gran exigencia física. Una vez más se pudo demostrar el buen nivel del bádminton canario y la forma en la que este deporte crece día a día”, subraya.

Los resultados, señala, fueron los siguientes: en el individual masculino, en Senior B, la victoria fue para José Salvador Hernández (Santa Ursula Badnor) que vencía en la final a José Javier García (Universitario), en tres set 12-21, 21-13 y 21-4; en doble masculino los ganadores fueron Carlos Beitia y Francisco Javier Herrera (Universitario y Badfor El Sauzal), subcampeones José Salvador Hernández y Santiago López (Santa Ursula Badnor y Tenzul El Rosario).

Por su parte, en categoría Sub 15, el dobles mixto sería para Izan Castrillo y Aitana Padrón (CD Ohada Flick), quedando en segunda posición Manuel Ronaldo Cardeña y Miriam Meneses (Granadilla Badsur); en dobles femenino la victoria fue para la pareja Noah Melián y Alejandra Rodríguez (CD Tiguaneje) quedando en segunda posición Sublimar Cabrera y Alba Hernández (Tenzul El Rosario); en dobles masculino los ganadores resultaron ser Jorge Martínez y Yeray Snoeck (Badfor El Sauzal), segundos Daríos Fernández y Daniel Lorenzo Rodríguez (CD Ohada Flick).

En individual femenino la ganadora fue Elisa Rostro (Badfor El Sauzal) y la segunda posición fue para Noah Melián (CD Tiguaneje); en categoría masculina el ganador resultó ser Oscar Rostro (Badfor El Sauzal) y el subcampeón Alessandro Formica (Universitario), en una final muy disputada a tres set, en donde el cansancio jugo un papel muy importante en un partido de más de 40 minutos (21-18, 21-23 y 15-21).

En cuanto a la categoría Sub 19, el dobles mixto la primera posición ue para Sergio Alonso y Yesenia Santamaría (Granadilla Badsur y Tenzul El Rosario) y la segunda posición para la pareja formada por Wilmer González y Ainara González (Granadilla Badsur y CD Ohada Flick); en dobles femenino la victoria fue para Carla Castillo y Nara Hernández (Tenzul El Rosario) y segunda posición para Alicia Martínez y Elisa Rostro (Badfor El Sauzal); en dobles masculino los ganadores fueron Óscar Díaz y Ismael Melian (Tenzul El Rosario y Granadilla Badsur) tras imponerse a la pareja palmera formada por Raúl Camacho y Eber Jesús Sánchez en dos set por 21-17 y 21-16.

En individual femenino la ganadora fue Yesenia Santamaría (Tenzul El Rosario) que se impuso en una final muy disputada en un partido de casi 50 minutos en 3 set ante Nara Hernández (Tenzul El Rosario) por 21-15, 20-22 y 21-19. Mientras que en categoría masculina la victoria sería para Ismael Melian (Granadilla Badsur) tras la retirada de Wilmer González (CD Ohada Flick) por lesión en el tercer set. Wilmer ya venía algo tocado tras la semifinal a 3 set ante el jugador local, Raúl Camacho, en un partido también de cerca de 50 minutos y la final también fueron otros 50 minutos.

El Crec, se explica en la nota, está compuesto por seis pruebas, “divididas en diferentes TTR teniendo en cuenta las categorías. Por un lado tenemos TTR en Sub-15, Sub-19 y Senior A-B (3 pruebas) y TTR en Sub 11, Sub 13, Sub 17 y Absoluto (3 pruebas) que tienen lugar en Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma”.

En el evento deportivo participaron cerca de 70 jugadores y jugadoras procedentes de los clubes canarios. Los clubes participantes en esta competición han sido el Club de Bádminton Universitario, Club de Bádminton Santa Úrsula Badnor, Club Bádminton Tenzul El Rosario, Club Deportivo Badfor de El Sauzal y Club Bádminton Granadilla Badsur, de la isla de Tenerife; Club Deportivo Bádminton Tiguaneje, de Fuerteventura; Club Bádminton Ohada, de El Hierro, y Raqueta Club de Lanzarote. Como anfitrión el Club Deportivo Bádminton La Palma Drop de la Isla de La Palma.

El domingo 1 de diciembre, apunta, la Federación Canaria de Bádminton puso “la guinda con una concentración para 40 jugadores de categorías Sub-15 y Sub-19, dirigida por dos de los técnicos del staff de la Federación, José Miguel Sánchez y Roberto Cabrera”.

Desde la Federación se hace” un reconocimiento al gran ambiente en este TTR Breña Alta, en unas excelentes instalaciones, felicitando al Club de Bádminton La Palma Drop por su magnífica organización” y agradece “al Ayuntamiento de Breña Alta y Cabildo de La Palma su gran colaboración”.

La próxima prueba del Circuito Regional de Canarias de Bádminton (Crec) tendrá lugar el 21 de diciembre en Lanzarote con el TTR Arrecife en las categorías Absoluta, Sub 11, Sub 13 y Sub 17.