El Paso defenderá ante su público el liderato frente al Tacoronte

El Atlético Paso defenderá el domingo 15 de diciembre, a las 12.00 horas, ante su público su flamante liderato en la Tercera División de Fútbol, Grupo XII, frente a un ya más que discreto Atlético Tacoronte, que llegará a La Palma tras frenar la victoriosa racha de un también destacado Tenisca.



Esta recién estrenada condición de líder será un estímulo añadido para que el cuadro pasense haga todo lo posible por adjudicarse una nueva victoria, aunque no lo tendrá nada fácil ante un equipo tinerfeño que también ha demostrado últimamente encontrarse en un excelente momento de forma.



Una choque en la que sus dos contendientes, por el contrario, llegan en situaciones anímicas totalmente antagónicas, será la que mida en Buzanada a su representativo y al Gran Tarajal, ya que los locales lo harán en una maltrecha condición tras la media docena de goles recibido, uno más de los que marcó su rival al Marino.



De esta manera, este último equipo, Marino, recibirá en el Antonio Domínguez la visita del Lanzarote con la inexorable obligación de ganar, no tanto por la trascendencia de los tres puntos como por la necesidad de resarcirse de la dolorosa derrota cosechada en su reciente visita a Fuerteventura.



Otro al que esta anómala última jornada le ha proporcionado un serio sobresalto es al palmero Tenisca, por lo que si quiere asentarse en una de las posiciones de privilegio deberá solventar con éxito la visita que hará al Virgen de las Nieves un TNK Vera que si tiene su día, podría convertirse en un temido rival.



Dos equipos interesados en un traspiés del cuadro palmero, Tamaraceite y San Fernando, acometerán en el Juan Guedes la complicada tarea de apropiarse de tres importantes puntos, puesto que los mismos acercarían considerablemente a uno y a otro al cada vez más disputado cuarto lugar de la tabla.



El Tenerife B es otra de las escuadras que lleva prácticamente toda la temporada coqueteando con el cuarteto de cabeza, por lo que para seguir así deberá ganar en la Ciudad Deportiva a un henchido San Mateo que, tras la media docena de goles conseguidos la pasada jornada frente al Buzanada, le puede convertir en un peligroso rival.



Un encuentro caracterizado mucho más por la rivalidad existente entre ambos que por cualquier otra razón será el que mida en el Anexo al Estadio de Gran Canaria a Las Palmas C y al Unión Viera, encuentro en el que los visitantes tendrán mucho más interés, puesto que una victoria le acercaría bastante a los puestos de promoción.



Copar uno de los cuatro primeros puestos fue el principal objetivo del Mensajero, pero una vez alcanzada casi que la media temporada su reto deberá ser mucho menos ambicioso, como por ejemplo salvar la Categoría, de ahí que en su visita al penúltimo Santa Úrsula sea para ambos muchísimo más que tres simples puntos.



Uno que tiene claro ya que la categoría sólo la podrá salvar si se encomienda a un milagro es el Santa Brígida, aunque esta condición de colista no le impedirá hacer todo lo posible en Los Olivos para apropiarse de los tres puntos que tratará de arrebatarle el Ibarra, equipo al que también le urge puntuar cuanto antes.



Y por último, dos equipos que también tratan de huir de la quema de la zona baja, Puerto La Cuadra y Unión Güímar contenderán en el Francisco Melián por un importante triunfo, sobre todo para los tinerfeños, que si ganan podrían verse por primera vez en la temporada libres de la pesada losa del descenso.



Los encuentros de esta decimoséptima jornada con sus correspondientes horarios, campos y árbitros, son los siguientes:



Sábado, día 14:



12.00: Tamaraceite–San Fernando (Juan Guedes) Eduardo Manuel Pérez Hernández.



16.30: Tenisca–TNK Vera (Virgen Las Nieves) Jhovanny Andrés Ossa Hernández.



16.30: Santa Úrsula–Mensajero (Argelio Tabares) Alexander Ravelo Santana.



17.00: Las Palmas C-Unión Viera (Anexo Gran Canaria) Aridane Hernández Sosa.



Domingo, día 15:



11.30: Unión Puerto–Atlético Unión Güimar (Francisco Melián) Javier Pérez Alameda.



12.00: Buzanada–Gran Tarajal (Clementina de Bello) Yapci Acosta Pérez.



12.00: Santa Brígida–Ibarra (Los Olivos) Alexis Carlos Pulido Santana.



12.00: Tenerife B-Panadería Pulido San Mateo (Geneto) Javier Clemente Manrique.



12.00: Marino–Lanzarote (Antonio Domínguez) Johan González Rodríguez.



12.00: Atlético Paso–Atlético Tacoronte (El Paso) Omar Luis Acosta.