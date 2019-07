El palmero Pedro Rodríguez hace historia al disputar una copa del mundo de mountainbike

El palmero Pedro Rodríguez Mesa ha hecho “historia en el deporte de élite canario al ser el primer ciclista en la modalidad de mountainbike (XCO) en disputar una copa del mundo”, indica Javier Cano, director deportivo del Open Insular de Ciclismo de La Palma, en una nota de prensa.

El pasado domingo, 7 de julio, añade, “se gestaba este hecho en Vallnord (Andorra) donde el palmero, corredor del equipo Vadebicis, estaba en la parrilla de salida junto a los mejores del mundo”.

En la prueba, señala Cano, se cumplieron “los pronósticos, haciéndose con la victoria el actual campeón y favorito, el suizo Nino Schurter (1h29:21), mientras que el mejor español fue Carlos Coloma en el puesto 17, y Pedro Rodríguez, puesto 86, décimo español de veinte que tomaron la salida”.

El corredor natural de Barlovento valoró “su primera experiencia en una copa del mundo” apuntando que “la prueba ha sido muy dura. Ilusionado y concentrado, salía en última línea, sumado a los 2.000 metros de altura y al enorme nivel de exigencia, se preveía complicado. He podido ganar algunas posiciones en los primeros metros, pero tras un tapón enorme debido a las características del circuito, no quedaba otra que remontar uno a uno hasta no poder más. Me he quedado a trece segundos de completar la quinta vuelta, por lo que he realizado cuatro de siete vueltas finales”.

“Me llevo una gran experiencia y aprendizaje que sólo se obtiene si se está aquí y se compite a este nivel”, concluye.

Su próximo compromiso y último mundial de la temporada será el próximo 14 de julio en Les Gets (Francia), “segunda oportunidad de Pedro Rodríguez de seguir haciendo historia en el deporte canario. Hacer el mejor papel posible y seguir sumandos experiencias, su objetivo”.