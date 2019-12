Reventón OCR alcanza el 75% de ocupación

La primera edición de Reventón OCR va tomando forma. Esta carrera de obstáculos ya tiene cubierto el 75% de participantes, por lo que enfila la recta final del periplo de inscripciones. Paralelamente, se van descubriendo algunos detalles de una nueva modalidad que se llevará a cabo seis días antes de las carreras de trail, es decir el 29 de marzo de 2020.Ya se sabía que tendrá un trazado superior a los siete kilómetros y que recorrerá lugares tan emblemáticos como la temible subida al Reventón y la Ermita del Pino, pero ahora se desvela que los participantes élites ascenderán la temible y serpenteante cuesta del Reventón con una carga en sus hombros, lo que añadirá dificultad y heroicidad a una modalidad que se suma al universo Reventón.

“No escondemos el asombro que sentimos al comprobar que ya está cubierto el 75% del cupo que propusimos inicialmente, que fue de 200 corredores, 50 élites y 150 populares. Esta Reventón OCR nace con el respaldo de la marca Reventón y eso es una garantía para que los corredores confíen en nosotros, a pesar de que es una novedad para toda la organización sumarnos a las pruebas de obstáculos”, asegura Luis González, director técnico de Reventón Fred. Olsen Express.

Como novedad en este primer año de Reventón OCR destacar que solo los 50 corredores élites intentarán subir el empinado Reventón con un peso sobre la espalda. Los 150 participantes populares no tendrán que realizar este notable esfuerzo que le añade un extra de sacrificio a una carrera que tendrá un recorrido de 7,4 kilómetros y en torno a 40 obstáculos. Los élites no podrán recibir ayuda externa para superarlos, o serán descalificados, mientras que el resto de corredores sí que podrán ser ayudados, así como realizar una penalización en aquellos obstáculos que no puedan superar. “Todos sabemos el éxito que garantiza la organización de Reventón Trail. Año tras año se han ido superando y ese sello garantiza que tengamos una gran prueba de obstáculos. Conozco la zona por la que va a transcurrir la prueba y sé que hay una grandes posibilidades. Si ya me dices que a la subida del Reventón se le va a añadir una carga, en forma de tronco o saco, creo que la diversión está garantizada”, asegura Esteban García, reconocido corredor de pruebas de obstáculos de este estilo y de carreras de trail. Los ganadores de las diferentes categorías, tanto élites, como populares y equipos, se repartirán unos premios en metálico que ascienden a 2.500 euros.

Además, los inscritos tendrán que arrastrar ruedas de grandes dimensiones y troncos, escalar paredes y rocódromos, atravesar enmarañadas telarañas y deslizarse por un resbaladizo tobogán de cinco metros de altura. Todo eso atravesando zonas características del municipio de El Paso como la hacienda de El Pino, la zona de El Riachuelo o espacios con especial encanto como La Rosa o El Barrial.

Para los más pequeños también habrá pruebas adaptadas a sus edades y habilidades. De esta manera la Reventón OCR Kids para los niños de 6 a 10 años comenzará a las 10:00 horas. 15 minutos después los de 10 a 15 años y el cierre de carrera se producirá a las 10.30 horas. A las 11:00 horas saldrá la tanda de corredores élites, a las 11.30 la primera tanda de corredores populares, a las 12:00 la segunda y, por último, a las 12:30 la tanda de equipos. A las 14.30 horas se producirá el cierre de carrera.