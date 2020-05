La SD Tenisca rechaza utilizar "un supuesto coeficiente” que le haría perder la primera plaza

La Sociedad Deportiva (SD) Tenisca ha emitido un comunicado en el que asegura que para aplicar el coeficiente para determinar la clasificación final del grupo canario de Tercera División (XII), el Consejo Superior de Deportes debe aprobar previamente un cambio en el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).



El club considera que es “altamente complicado” que no exista “discriminación” en la decisión de utilizar el coeficiente para determinar el campeón del grupo canario de Tercera División.



El conjunto palmero ha mostrado su “frontal rechazo y consternación” ante el “intento de utilizar un supuesto coeficiente” para determinar la clasificación final, lo que provocaría que la primera plaza fuese para el CD Marino en lugar de la SD Tenisca.



El club ha “rechazado de plano” que la solución propuesta por la RFED “sea un sistema que se amolde a los criterios de objetividad, integridad, justicia deportiva y resultados competitivos” propuestos por el Consejo Superior de Deportes.



La SD Tenisca ha afirmado que la propia circular de la RFEF reconoce que “el coeficiente no lo recoge su reglamento”.



“Como no lo recoge su reglamento y deben cambiarlo, la propia Federación reconoce también esperar a la aprobación del CSD, no siendo, por tanto, todavía posible que la Jueza de Competición determine la clasificación final”, señala el comunicado.



El club palmero, que era líder en el momento en el que se paralizó la competición, ha afirmado que “analizará todo este intento de cambiar la reglamentación vigente y tomará las medidas que se estimen oportunas en defensa de sus legítimos derechos”.