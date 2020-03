Samuel García, subcampeón de España en pista cubierta

El velocista del Tenerife CajaCanarias, Samuel García, se ha convertido en subcampeón de España en pista cubierta este domingo en Ourense (Galicia), después de que el atleta palmero parara el crono de los 400 metros lisos en 46.50, 10 décimas de segundo detrás de Lucas Bua (46.40), oro en esta prueba y su mejor marca de la temporada. El podio lo cerraba Manuel Guijarro, del FC Barcelona, con una mejor marca personal de 46.66.



García llegaba este domingo a la pista de Ourense como uno de los favoritos por el título, con el impulso recibido la semana pasada al coronarse en el World Athletics Indoor Tour y conquistar su segundo mejor registro de la historia (46.39), y tras conseguir el pase directo para la final gracias a un tiempo de 47.19. Sin embargo, el canario, que dominó la carrera desde un principio, fue superado por Bua pocos metros antes de sobrepasar la línea de meta.



En esta prueba también jugó un papel protagonista el majorero Darwin Echeverry, quinto en la clasificación final, tras completar los 400 metros en 47.58. Mientras que su compañero, Juan Jesús Delgado, no logró el pase a la ronda definitiva. No obstante, protagonizó una remontada épica en su serie y registró una marca de 47.96.



En salto de pértiga, Adrián Pérez Suárez se hizo con la cuarta plaza tras saltar los 5.22 metros y establecer nueva marca personal en una prueba dominada por Igor Bychkov (5.42), Adrián Valles (5.32) e Isidro Leyva (5.22). El canario rozó el bronce, y no alcanzó el metálico por fallos en los 5.12 metros.



Posición destacada también para la lanzadora de peso Valentina Marzari. La atleta blanquiazul envió el artefacto a 13.63 metros y fijó nueva marca personal, antes 13.62. Subieron al podio, Úrsula Ruiz, que se cuelga su undécimo oro consecutivo (16.42m); María Belén Toimil, plata gracias a una marca de 16.16, y Mónica Borraz, bronce (14.99).



El combinero José Luis López también grabó varias marcas personales y de la temporada en el heptatlón. El canario, que acabó octavo en la clasificación final, sumó un total de 5.020 puntos y sobresalió en los 1.000 metros lisos (2:49.68 - MMP), 60 metros lisos (7.42 MMP), lanzamiento de peso (13.35 metros MMP - 4º puesto) y longitud (6.47 MMT). Subieron al podio Jorge Ureña (6143), Bruno Comin (5480) y Jorge Dávila (5423).



En pentatlón, Paola Sarabia cerró el top ten de la clasificación final, sumando un total de 3.646 puntos y sobresaliendo en las pruebas de 60 metros vallas y altura. El oro de esta prueba fue para María Vicente (4.143 puntos), la plata para Claudia Conte (4.123) y el bronce para Patricia Ortega (4.118).



El velocista Raúl Martín, en los 60 metros lisos, logró pasar de ronda gracias a un magnífico tiempo de 6.89 en su eliminatoria, su mejor marca personal. En las semifinales, acabó sexto en su serie parando el crono en 6.91 y ocupando la décimo sexta plaza de 23 posibles. En esta prueba corta, se alzó como campeón Orlando Ortega (6.65), seguido por Sergio López (6.67) y Pablo Montalvo (6.68).



Por su parte, el veterano en esta competición Ignacio de Esquiroz, no logró pasar a la final de los 60 metros vallas al acabar sexto en la primera ronda eliminatoria con un registro de 8.25.



El Campeonato de España absoluto de pista cubierta dejó un sabor agridulces debido a las lesiones de la combinera Yanira Soto, oro en 2016, que no pudo finalizar el calendario de pentatlón por molestias en el sóleo y Javier Pérez Rasines, bronce en la temporada anterior, que corrió el mismo infortunio en el heptatlón por dolor en el tobillo.



Por su parte, Simón Siverio, doble campeón en pista cubierta, no pudo luchar por subir al podio ni superar el listón en 2’10 metros debido a un dolor en la rodilla, y Joaquín Millán, en lanzamiento de peso, envió el artefacto a 16.50 metros con serias molestias en el abductor, según ha informado el Tenerife CajaCanarias en sus redes sociales.