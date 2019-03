Santi Concepción Jr recoge los premios de su brillante temporada 2018

“La temporada 2018 fue realmente positiva para Santi Concepción Jr. Su trayectoria fue claramente al alza y eso se tradujo en unos resultados que ya figuran en su palmarés: campeón de Canarias, campeón de Las Palmas y subcampeón de Aragón. A ello se deben sumar los resultados y experiencias acumuladas en el campeonato de España y en el campeonato de Europa”, se informa en nota de prensa.

Esos trofeos ya figuran en su vitrina. El último de ellos lo recogió personalmente en la isla de Gran Canaria hace unos pocos días. El título provincial de Las Palmas, logrado por segundo año consecutivo, terminó por bordar un productivo 2018. No pudo acudir personalmente a la gala regional ni tampoco a la de Aragón, debido a que coincidía con su planning de entrenamientos para la temporada 2019.

En la mochila quedan unos números impresionantes para un joven de 14 años que debe combinar su faceta de estudiante con la de deportista en ciernes de alto nivel. Santi Concepción Jr. disputó 36 carreras divididas en diferentes campeonatos, tomó 82 vuelos entre competiciones y entrenamientos, utilizó un total de 296 neumáticos y combinó tres reglamentaciones diferentes de motores, como el Rotax 125, el Iame X30 o el OK Junior del mundial y europeo de karting. Completó 6.750 vueltas, con temperaturas entre los 2º C en invierno y los 46º C en verano, independientemente de la lluvia o el sol abrasador que le acompañó en diversas ocasiones. La velocidad máxima lograda en 2018 se fijó en 133 km/h, una cifra nada despreciable.

En todo momento, como viene ocurriendo desde que se aferró a su primer volante, el menor de la zaga ha estado asesorado por su padre, Santi Concepción. Así seguirá siendo en 2019, año en el que dará el salto a la categoría Senior, aún más exigente que la anterior. Aquí encontrará a pilotos con mucha experiencia y en la que, con sus 14 años, se enfrentará a una categoría que no contempla límites de edad.

El piloto de la isla de La Palma seguirá encuadrado en el programa Racing for Spain de la Real Federación Española de Automovilismo, aunque todavía no ha podido definir su programa para el actual curso al no haber cerrado el presupuesto. El equipo espera que pronto lleguen los apoyos necesarios para que no se detenga la línea que viene trazando desde hace unos años.