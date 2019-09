El palmero Sergio Hernández se proclamó campeón del ‘Torneo de Verano CajaCanarias de Ajedrez 2019’

Sergio Hernández León, campeón del Torneo de Verano CajaCanarias de Ajedrez 2019.

El ajedrecista palmero Sergio Hernández León se proclamó, la pasada semana, campeón del Torneo de Verano CajaCanarias de Ajedrez 2019, renovando así el título obtenido en la edición anterior, se indidica en una nota de prensa de CajaCanarias. El jugador palmero “certificó la primera posición del open, que se ha venido celebrando en el Centro de Ajedrez CajaCanarias desde el pasado 29 de julio, tras hacer tablas en la novena y definitiva ronda frente a la gran sorpresa de la competición, José Domingo Remón”. El participante tinerfeño, añade, “obtuvo así una brillante segunda posición que no entraba en los pronósticos, al reincorporarse a la actividad competitiva tras casi tres décadas alejado de los tableros, lo que no le impidió firmar un torneo notable”.

En la nota se apunta que “en lo que respecta al resto de resultados del Torneo de Verano CajaCanarias de Ajedrez 2019, que contó con la participación de 55 jugadores, el Maestro FIDE (MF) Alexey Kosov completó el pódium mientras que la joven promesa del Club de Ajedrez CajaCanarias, Adhara Rodríguez, se situó en la quinta posición final, superando a contrincantes de mayor veteranía y fuerza ELO”.

En cuanto a los galardones por edades, Jimena Pérez se alzó con el título sub 16 mientras que los talentos del Centro de Ajedrez CajaCanarias Deniman Mamani e Iker Díaz obtuvieron el premio sub 14 y sub 12, respectivamente.