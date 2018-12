Tenisca y Mensajero se enfrentarán por enésima vez en un crucial momento

Tenisca y Mensajero disputarán este domingo, 23 de diciembre, a las 12.00 horas, un enésimo encuentro de máxima rivalidad en una crucial momento para el cuadro local, puesto que se cae derrotado podría catalogar su situación en la tabla de auténtico drama.



De esta manera, es más que probable que este enfrentamiento en Mirca podría ser uno de los más trascendentales de los últimos tiempos para la entidad blanca, puesto que en su dilatada trayectoria en la categoría nunca se había encontrado en esta situación, al contrario que su rival que tiene su mente puesta en la Promoción.



Otro choque que podría resultar histórica para uno de sus dos contendientes será la que se dispute en el Argelio Tabares entre el líder, Santa Úrsula, y el Unión Puerto, puesto que un triunfo local casi que les garantizaría el distinguido premio de Campeón de Invierno, mientras que su rival continuaría acomodado en la zona media.



Muy atentos a esta anterior confrontación permanecerán tanto Las Palmas C y Tamaraceite, puesto que el segundo se disputa la nada desdeñable condición de la segunda posición, razón lo bastante importante como para que los capitalinos hagan lo imposible en el Anexo al Estadio de Gran Canaria por adueñarse de este triunfo.



En esta misma tesitura de concluir esta primera vuelta en el segundo lugar de la tabla se encuentra el Villa de Santa Brígida, escuadra que afrontará un más que complicado viaje a la Laguna para contender en Geneto con un Tenerife B que si pierde, sus opciones de acercarse a la zona alta de la tabla experimentarían un duro revés.



Después del sufrimiento que ha experimentado el Lanzarote para situarse en la cuarta posición, parece bastante probable que aproveche la visita a Arrecife de Las Zocas para sumar tres nuevos puntos con los que asirse a la misma, aunque deberá tener cuidado con un henchido rival tras su reciente e importante último triunfo.



En el resto de encuentros, si bien ninguno de los equipos piensa ya en grandes gestas para esta campaña, sí que habrá especial interés por apropiarse de los tres puntos, como por ejemplo, los que se disputarán en el Alfonso Silva el Unión Viera y el Marino, puesto que una buen segundo tramo del primero le otorgaría opciones.



Otros dos equipos que sabido posicionarse en la zona tranquila de la tabla, San Mateo y Atlético Güímar protagonizarán un interesante enfrentamiento en la localidad grancanaria en el que ambos realizarán un esfuerzo extra por conseguir los tres puntos para acabar este primer ronda lo más arriba posible.



Buzanada y Unión Sur Yaiza también tienen en mente este mismo doble propósito, por un lado ganar y por el otro alejarse de los puestos de descenso de los que están a solo dos puntos.



Uno que, independientemente del resultado que coseche, pasará unas intranquilas festividades navideñas en el San Fernando, y mucho peor aún si no es capaz de sumar punto alguno en el tinerfeño Villa Isabel ante un Ibarra que necesita imperiosamente ganar para no descolgarse por completo de la posibilidad de luchar por el ascenso.



Y por último, el colista El Cotillo afrontará su enfrentamiento en casa con el Atlético Tacoronte con la resignación ya de considerarse equipo de Preferente para la próxima jornada, salvo que se apropie en Fuerteventura de estos tres puntos y, además de experimentar una considerable mejoría en el venidero año.



Los encuentros de esta decimoctava jornada que se inicia este viernes con sus correspondientes horarios, campos y árbitros, son los siguientes:



Viernes, día 21:



21.00: Las Palmas C - Tamaraceite (Anexo Gran Canaria) Aníbal Jiménez Suárez.



Sábado, día 22:



12.00: Unión Viera - Marino (Alfonso Silva) Kevin Muñoz Guerra.



16.15: Santa Úrsula - Unión Puerto (Argelio Tabares) Javier Stevie Prado Saavedra.



16.30: San Mateo - Atlético Unión Güímar San Mateo) Félix Lorenzo Pérez.



16.30: Ibarra - San Fernando (Villa Isabel) Daniel Clemente Manrique.



Domingo, día 23



12.00: Tenerife B - Santa Brígida (Geneto) Yapci Pérez Acosta.



12.00: Buzanada - Unión Sur Yaiza (Clemetina de Bello) Jorge López Santos.



12.00: Tenisca - Mensajero (Virgen de las Nieves) Mauricio Vilariño Álvez.



12.00: Lanzarote - Las Zocas (Ciudad Deportiva) Josué Rembado Rodríguez.



12.00: El Cotillo - Atlético Tacoronte (El Cotillo) Javier Pérez Alameda.