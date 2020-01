El Tenisca toma el liderato

La Sociedad Deportiva Tenisca alcanza el liderato en el comienzo de la segunda vuelta tras golear al Gran Tarajal (4-0), mientras que el Santa Úrsula sale del descenso, once jornadas después de permanecer en él, cayendo a la zona roja el Atlético Unión de Güímar tras salir goleado de Maspalomas.

Victoria clara y amplia del Tenisca con la que se coloca al frente de la tabla en un partido que dominó claramente en la primera mitad, consiguiendo tres tantos, y que decidió resguardarse en la segunda, para aprovechar que su rival debía abrirse en busca de acortar diferencias. Los majoreros se quejan, de que el primer tanto del partido anulado a Héctor Figueroa debió subir al marcador.



El Buzanada le empataba al Marino en un partido que debían tratar de ganar los dos. Los de la costa de Arona para seguir en el liderato y no depender de otros resultados, y los de las medianías para no descolgarse de la línea que marca la zona roja de la clasificación. Al final, fue mejor el conjunto de Zeben Hernández, pero no pasó del empate ante el de Quico de Diego.



El Atlético Paso pierde su segundo partido de la temporada, primero en feudo propio, aunque sigue tercero en la tabla, ante un San Mateo que fue muy efectivo al contragolpe. El partido fue bastante igualado con dos equipos que hicieron méritos para llevarse la victoria.



El San Fernando vuelve a la senda de la regularidad tras dos victorias seguidas, y se coloca quinto clasificado, a dos puntos del Gran Tarajal. El conjunto de Maspalomas goleaba (4-0) al Atlético Unión de Güímar que caía de nuevo a puestos de descenso tras siete jornadas estando al límite de la zona peligrosa, pero sin caer en ella.



El Tenerife B acumula ya su sexta derrota en liga, quinta en feudo propio, demasiadas para un equipo que quiere finalizar entre los cuatro primeros clasificados y luchar por la categoría superior. El Unión Viera volvió a dejar en evidencia los rasgos de un filial, que en la temporada, carece de juego en el centro del campo, dudas en la parte defensiva, y capacidad goleadora.



El Mensajero sacó un punto del Francisco Melián de Puerto del Rosario, que le permite no caer en descenso, del que sale tras la jornada del sábado. Sigue la crisis deportiva del equipo del Barranco de Los Dolores que mucho tendrá que cambiar para no pasar apuros clasificatorios en esta segunda parte del campeonato liguero, mientras el Unión Puerto se mantiene en la media tabla.



El Vera salva un partido importante para su tranquilidad clasificatoria, merced a la ventaja en el marcador que obtuvo en la primera parte del partido (1-3), toda vez que en la segunda, con el inicial gol del conjunto satauteño, y las expulsiones, la victoria se le puso cuesta arriba. Para el Villa, significa volver a la realidad de su temporada, y seguir alejándose de la zona de salvación.



El Ibarra se llevó el partido frente al filial de Las Palmas, superó al rival de la jornada y deja "tocado" al equipo de Yoni Oujo, que mucho tendrá que mejorar si no quiere complicarse la segunda parte de la liga. Los refuerzos, es forma de llegadas de jugadores, o recuperación de lesionados, pueden ayudar a los amarillos, lo contrario a los que ocurre con los tinerfeños, a los que se le van los efectivos.



Santa Úrsula y Lanzarote se respetaron en exceso, más preocupados por su situación clasificatoria que por intentar llevarse la victoria. El partido tuvo sus momentos de emoción, pero en el cómputo general fue muy trabado. Los tinerfeños dejaron pasar la oportunidad de salir del descenso, pero el punto les sigue dejando en situación comprometida, al igual que el Lanzarote.



La jornada queda incompleta, por el partido aplazado entre el Tamaraceite y el Atlético Tacoronte, motivado por la disputa de la eliminatoria de la Copa del Rey del conjunto grancanario el pasado sábado. Los equipos se pusieron de acuerdo para completar la vigésima cita, el próximo miércoles quince de enero, a las seis menos cuarto de la tarde en el Juan Guedes