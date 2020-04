William Nazco (Atlético Paso): "Nos preocupan los jugadores, su bienestar y necesidades"

El presidente del Atlético Paso, William Nazco, ha manifestado que su institución está volcada en el bienestar y la comodidad de sus jugadores, "intentamos mantener el club lo más activo posible, y dentro de la situación, seguimos el día a día aún con más dedicación".



En declaraciones a Efe asegura que "nuestra preocupación ahora son los jugadores, su bienestar, que podamos estar a la altura de sus necesidades. Si hablamos de un plano más social, la dinámica con la que el equipo subió -grupo canario (XII) de Tercera División- y lleva la temporada, queremos mantenerla viva entre los aficionados, que no se apague".



Nazco García es consciente del trabajo que el cuerpo técnico lleva con los jugadores, "tanto el entrenador como el preparador físico envían tareas que deben ir completando en casa los chicos, y esa parte deportiva, con sus limitaciones, está cubierta, mientras que la directiva se encarga de las otras necesidades que puedan ir teniendo en sus casas".



Para el presidente la opción para terminar la temporada "sólo son especulaciones. Mi opinión personal es que me parece pronto planificar qué hacer, sin fechas aún para ir normalizando nuestras vidas, y encima, pertenecemos al grupo canario con la dificultad de organizar en pocos días, desplazamientos, billetes. No es suficiente con permitir jugar, hay otros condicionantes que hacen complicado que se pueda terminar la liga".



El técnico, Máximo Jesús Barrera Santos, reconoce "estar viviendo una situación nueva y difícil", pero está seguro, "que entre todos la superaremos, y volveremos a levantarnos de nuevo".



El entrenador grancanario no lleva bien la cuarentena, "se hace duro estar lejos de la familia, amigos, y para los que vivimos el fútbol día a día, semana a semana, es un condicionante, pero debemos asumirlo con seriedad y disciplina".



El mensaje que manda a sus jugadores Maxi Barrera es que "que confíen y sean optimistas, que aprendan a valorar lo que antes hacían y tenían como una forma de darle mucho valor a la sus vidas y a las personas que queremos".



Cuestionado por Efe sobre la liga, el entrenador entiende "qué ojalá podamos competir de nuevo, pero es una situación muy complicada de afrontar, y a día de hoy veo difícil que pueda finalizarse".



El preparador físico del conjunto pasense, Jeremy Reyes Rodríguez, declara que agradece a los "medios de comunicación se hagan eco de la metodologías de trabajo que están siguiendo los deportistas amateurs a través de sus cuerpos técnicos. Me parece que de esta manera, se da importancia al trabajo de los clubes".



Jeremy Reyes explica que la metodología que emplea "básicamente ha sido tratar de evitar la pérdida de las capacidades físicas. Lógicamente está limitada a lo que el jugador tiene de espacio para entrenar y el material disponible, pero ellos y nosotros, nos hemos adaptado, para avanzar en la preparación".



El bagañete -gentilicio con el que se conoce a las personas nacidas en el municipio palmero de Tazacorte, aclara que "las pautas de trabajo las enfoca sin materiales para hacer gimnasia, y se trata de ejercicios multi-articulares para involucrar el mayor número de músculos posibles, además, combinados con ejercicios aeróbicos, con el objetivo de subir las pulsaciones".



El responsable de la metodología física del equipo varía los ejercicios "para que no sean aburridos", y para ello, "van utilizando distintos métodos, como pueden ser las tabatas", pero en cualquier caso, continúa Jeremi, "nos hemos propuesto introducir cambios en la manera de realizar el trabajo, de tal forma que acerquemos movimientos con una transferencia a nuestro deporte, para que de reanudarse la competición, sufran menos lesiones".



También comenta a Efe que "mandamos los entrenamientos al grupo, hacemos retos y procuramos que la cuarentena no sea más negativa aún, con ambiente distendido e incluso gracioso. Emplea la plataforma Zoom, en las reuniones con los jugadores para verse las caras al realizar ejercicios, tácticos y estratégicos. Para su seguimiento utilizamos una escala, de la dureza del ejercicio, y un vídeo realizando sus tareas. Pero confiamos mucho en ellos".



Por su parte, el capitán Juan Manuel Arrocha Rodríguez, comenta qué para mantener la forma "seguimos las rutinas que nos manda nuestro preparador físico, pero hay que ser claros, son muchas horas las que pasamos en casa, con menos movimientos de los habituales, pero aún así, debemos trabajar, que la competición aún no ha finalizado y se puede reanudar", y en cuanto a la dieta apela a la responsabilidad de cada jugador, "la comida y el peso de un deportista es responsabilidad individual".

Juanma Arrocha señala que el contacto con los compañeros "es permanente, por nuestro grupo de equipo hablamos de dudas, anécdotas que vayan surgiendo, apoyo si es necesario", y aprovecha la entrevista para mandar a todas las personas, "un saludo grande, y mucha fuerza y ánimo, para salir juntos y pronto de la adversidad".