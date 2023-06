Roque Niquiomo organiza en Mazo el Campeonato de Canarias de Blitz de Ajedrez

Este sábado, 17 de junio, el Club Deportivo Roque Niquiomo organiza en Villa de Mazo el Campeonato de Canarias Blitz en la modalidad de partidas 3'+2', informa Ajedrez La Palma.

El torneo ya cuenta con los primeros inscritos (60 jugadores).

El sistema de juego será un blitz a nueve rondas jugándose en la modalidad de 3 minutos más dos segundos de incremento por jugada.

El Campeonato contará con 1.540 euros en premios, entregándose premios hasta el décimo clasificado, así como a los mejores clasificados por islas, tramos de elo, veteranos, féminas y club organizador.

Paralelamente al campeonato relámpago, se jugará un torneo de niños (nacidos en el año 2011 y posteriores) en las categorías Prebenjamín Sub 8 (2015 y años posteriores); Benjamín Sub 10 (2013 y 2014) y Alevín Sub 12 (2011 y 2012)

La fecha límite de inscripciones para ambos torneos es el 16 de junio. Se debe enviar datos del jugador (apellidos y nombre, fecha de nacimiento, club por el que esta federado e Isla) al whatsapp 618 310 643 o al email cdroqueniquiomo@gmail.com