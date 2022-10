El centenario de la SD Tenisca protagoniza el cupón de la ONCE del 27 de octubre

La Sociedad Deportiva Tenisca, representada por el presidente, Elías Hernández, y por el secretario-portavoz de la Comisión del Centenario, Primitivo Jerónimo, así como Andrés Guillén Guillén y Esmeralda Cruz Pérez, director de Zona de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife y directora de la Agencia de la ONCE en Santa Cruz de La Palma, respectivamente, han presentado este jueves el cupón de la ONCE conmemorativo del Centenario de la S.D. Tenisca.

En palabras del secretario-portavoz de la Comisión del Centenario, para la Sociedad Deportiva Tenisca supone “un gran honor que la ONCE haya decidido dedicar un cupón de su sorteo de mayor arraigo, el diario, a conmemorar el siglo de fundación de la entidad tenisquista”. Al mismo tiempo, ha resaltado la importancia que el nombre de la SD Tenisca vuelva a recorrer todos los rincones de España y que lo hace, además, de la mano de la ONCE, una “modélica organización que se ha caracterizado toda su historia por la inclusión de las personas con discapacidad”.

Por su parte, el director de Zona de la ONCE, Andrés Guillén, ha declarado que “la ONCE reconoce con este cupón diario la labor deportiva y social de la SD Tenisca y conmemora su siglo de fundación, una efeméride muy importante tanto para la isla de La Palma como para el resto de Canarias”.

El cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde este enlace y en establecimientos colaboradores autorizados.