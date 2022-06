España confirma la lista de los seleccionados que acudirán al primer European Athletics Off-Road Running Championships

Apenas falta poco más de una semana para que arranque en el municipio de El Paso el primer European Athletics Off-Road Running Championships, Campeonato de Europa que congregará en la Isla de La Palma a 26 países del viejo continente entre el 1 y el 3 de julio. El combinado anfitrión, España, ya ha confeccionado su lista de corredores que van a participar tras cumplir los criterios establecidos por el seleccionador José Peiró y la Dirección Deportiva de la Real Federación Española de Atletismo. 32 atletas, 18 hombres y 14 mujeres, han sido seleccionados para un Campeonato de Europa Off-Road en el que se repartirán los títulos europeos de trail running, carreras de montaña y subida vertical, además de también disputarse el Campeonato de Europa sub20.

Entre los 32 atletas preseleccionados destacan los nombres de los campeones de España absolutos de 2022, Julia Font (trail running), Alejandro García (carreras de montaña), Onditz Iturbe y Miquel Corbera (subida vertical). Tanto la citada Onditz Iturbe como Gisela Carrión doblarán prueba, compitiendo en la Classic Uphill el viernes y en la Classic Up & Down el domingo.

Los atletas masculinos seleccionados son: Trail Running Race: Oriol Cardona, Borja Fernández, Zait Ait Malek y Marcos Ramos; Classic Up & Down: Guillermo Albert, Miquel Corbera, Alejandro García y Mario Mirabel; Sub20 Up & Down: Jan Castillo, Álvaro Osanz, Marcos Villamuera y Fabián Venero; Classic Uphill: Miquel Corbera, Diego Díaz, Manuel Jiménez y Daniel Osanz; y Sub20 Uphill: Lleïr Barcons, Álvaro Osanz, Jan Torrella, Marcos Villamuera

Las atletas seleccionadas son Trail Running Race: Anna Comet, Júlia Font, Nuria Gil y Mónica Vives; Classic Up & Down: Gisela Carrión, Onditz Iturbe, Yolanda Martín y Laia Montoya; Sub20 Up & Down: Blanca Batllé, Martina Gonfaus y Gemma Rebollo; Classic Uphill: Gisela Carrión, Onditz Iturbe, Silvia Lara y Claudia Sabata; y Sub20 Uphill: Blanca Batllé, Jimena Blanco, Martina Gonfaus.