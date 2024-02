El Mensajero de Yoni Oujo alarga su buena racha

Seis encuentros, una docena de puntos. El Club Deportivo Mensajero de Yoni Oujo sigue sin conocer la derrota, después de igualar 0-0 en el Estadio Príncipe Felipe del CP Cacereño. El debutante Tana dispuso de las mejores ocasiones de un equipo que mereció el triunfo, sobre todo por lo visto en la segunda mitad. A partir de este lunes 5, pensará en el choque del próximo domingo 11 ante la Gimnástica Segoviana (Estadio Silvestre Carrillo, 11:30 horas).

Los primeros 15’ fueron verticalidad y búsqueda, sin tapujos, de la meta contraria. El Cacereño, de una manera más vertical y llegando por fuera; el Mensajero, controlando la posesión del esférico, mezclando por dentro y descargando en bandas. Los rojinegros pronto contaron con saques de esquina con los que fueron obligando al cuadro de Cobos a meterse atrás y defender. En los primeros compases, Pedro Ramírez fue clave para doblar a Martínez y generar superioridad por banda diestra.

Poco a poco, el Cacereño dio un pasito adelante para presionar la salida de balón del Mensajero, que ya no era tan limpia como antes. Así fue como los verdiblancos inquietaron a Jacobo, que a poco estuvo de encajar el 1-0 (34’). El cambio en el guion desencadenó en que Ruymán acabara incrustado entre los dos centrales –líbero-; ahora era Tana el que aparecía junto a Hernán para sacar el balón limpio, mientras, Ramírez y Morillo tenían mayor recorrido.

Al final, la primera parte se resolvió con igualdad en el tapete y en el marcador. No hubo ocasiones claras, aunque sí una magnífica puesta en escena de dos equipos muy bien trabajados en el apartado táctico.

Ya en la segunda mitad, el Cacereño salió a morder a través de Tellechea y Viñuela, que lo intentaban ante un Jacobo que tuvo que emplearse a fondo en una doble ocasión local (58’). Quizá era el momento de hacer cambios, y Yoni Oujo introdujo a Edu Salles y Malick; fijar centrales y darle refresco al ataque de los suyos, el propósito. Las permutas crearon el efecto deseado para los palmeros, que dispusieron de ocasiones claras.

Primero, Tana, que obligó a Izan a realizar dos buenas paradas para mantener el 0-0; el grancanario se metía muy bien por dentro e inquietaba a una defensa que empezaba a hacer aguas (80’). Minutos más tarde, un centro al área acabó con un chut de Malick que se fue desviado. El Mensajero daba sensación de peligro y era superior al Cacereño.

En la recta final, ambos equipos contemporizaron y no fueron a por el otro. Y es que no querían perder en 5 minutos lo que no habían logrado en 85. El Estadio Silvestre Carrillo se prepara para, dentro de siete días, ir a por la victoria ante la Gimnástica Segoviana.

Ficha técnica

CP Cacereño: Izan; Emi, Javi Barrio, Adri Crespo, Iván (Diego, 77’), Deco, Jorge Barba (Breñe, 56’), Lobato (Joserra, 56’), Telles (Carrillo, 85’), Viñuela y Tellechea. Entrenador: Julio Cobos.

CD Mensajero: Jacobo; Pedro Ramírez, Óscar González, Abreu, Morillo (Juanda, 75’); Ruymán, Hernán (Gastón, 75’), Misffut, Tana, Martínez (Malick, 65’); y Borjas (Edu Salles, 65’). Entrenador: Yoni Oujo.

Árbitro: David García de La Loma, auxiliado en bandas por Héctor Calvo Antolín y Luis Fernando Alonso Infante. Amonestó a los locales Javi Barrios, Lobato y Óscar; así como a los visitantes Javi Misffut, Hernán, Gastón y Óscar González.

Incidencias: Estadio Príncipe Felipe ante 2.928 espectadores. Partido correspondiente a la 21ª jornada del Grupo V de Segunda RFEF.