El palmero Santi Concepción Jr, en la élite del automovilismo con el equipo Inter Europol en el Campeonato de Le Mans

El piloto palmero Santi Concepción Jr, después de su exitoso arranque de la temporada 2022, compitiendo con los vehículos prototipos LMP3, tanto en el Campeonato Alemán, como en la serie Europea de Le Mans, confirma su participación para la temporada 2023 con el equipo de Polonia Inter Europol, actualmente, uno de los más punteros del mundo, con presencia en las competiciones en Asia, Europa y América.

Santi Concepcion Jr con más experiencia en los vehículos prototipos LMP3, conducirá este año para el Equipo Inter Europol, con un Ligier JS P320 de última evolución. Los llamativos coches verdes y amarillos siempre habían llamado la atención a cualquier piloto en la competición, sus resultados y el caché de los pilotos que han pasado por sus vehículos han sido en la mayoría de las veces grandes pilotos, siendo una sorpresa para el joven deportista, que estará compitiendo con la élite del automovilismo.

El calendario del campeonato es muy interesante, inicia los test libres en Barcelona la próxima semana. A continuación, en el mismo fin de semana, se inicia la primera competición en el circuito de Barcelona – Montmeló, siguiendo Imola en Italia. Luego viene una de las citas más esperadas, circuito de Le Mans en Francia. Le Castellet . Magny Cours en Francia, Spa Francochamps en Bélgica, acabando en Portugal en el espectacular y complicado circuito de Portimao.

Santi Concepción jr tendrá como compañero de equipo al piloto inglés Ben Stone, ambos compartirán todas las competiciones del calendario con el Ligier JS P320, un vehículo prototipo con chasis monocasco de carbono, motor Nissan de 5.6 litros que ronda casi los 500 cv de potencia.

El piloto está muy ilusionado y señala que “estoy muy agradecido a mis personas de confianza por buscar un lugar para mí en un equipo tan importante como Inter Europol. Encontrarme en una estructura tan espectacular y con un programa completo desde el principio, me hace sentir con unas ganas y confianza que la espera se me hace eterna. El inicio en Barcelona me da ese plus de confianza, gané mi última carrera en TCR allí, así que tengo un lindo recuerdo de este circuito. Estos meses serán duros, en mi primer año de carrera en derecho en la universidad, no será fácil compatibilizar ambas cosas, pero estoy dispuesto a dejarme la piel en seguir aprendiendo y ser cada vez más competitivo”.