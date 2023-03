El Paso acogerá el Campeonato de Canarias de Trail Running en la categoría de Menores

La Federación Canaria de Atletismo, en su afán de promocionar y fomentar el trail running entre los jóvenes atletas, ha designado como sede del Campeonato de Canarias de Trail Running de categorías menores al municipio palmero de El Paso, mientras que San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, organizará el Campeonato de Canarias de Trail Running Sub 18 y Sub 20. Reventón El Paso, en el marco de su modalidad Reventón Kids, celebrará el certamen regional para categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16 el próximo 7 de abril en el privilegiado entorno de la Hacienda del Pino. Por su parte Move Run disputará en el Salobre Golf Resort el regional Sub 18 y Sub 20 el próximo 15 de abril, informa en nota de prensa.

Campeonato de Canarias de Trail Running de categorías menores

Coincidiendo con la celebración de la Reventón Kids, este campeonato se celebrará en la Hacienda del Pino, un privilegiado entorno vinculado a la tradición y a la historia del municipio palmero. Este rehabilitado enclave reforzará el contacto y la pasión por la montaña en aquellos jóvenes deportistas que estén empezando a dar sus primeros pasos en el mundo del trail.

Podrán participar todos los atletas con licencia federativa en vigor que se encuentren en categorías Sub 8 (nacidos en 2016 y 2017), Sub 10 (nacidos en 2014 y 2015), Sub 12 (nacidos en 2012 y 2013), Sub 14 (nacidos en 2010 y 2011) y Sub 16 (nacidos en 2008 y 2009).

Las pruebas arrancarán el citado 7 de abril a partir de las 10:15 horas en intervalos de 15 minutos hasta llegar a las 11:15 horas, momento de comienzo de la categoría reina de este campeonato (categoría sub 16 tanto masculina como femenina).

Los corredores se enfrentarán a seis recorridos identificados por letras adaptados a las diferentes edades. La categoría Sub 8 completará un recorrido de 660 metros, mientras que los Sub 10 aumentarán la distancia hasta los 870 metros. Con un trazado de 1380 metros contarán los Sub 12, mientras que los Sub 14 realizarán 2070 metros. 2670 metros será la distancia para los Sub 16.

El plazo de inscripción para participar en el Campeonato de Canarias de trail running de categorías menores comenzará el 7 de marzo a las 18:00 horas y permanecerá vigente hasta el 31 de marzo a las 20:00 horas. La inscripción se realizará únicamente de manera on-line a través de la página web www.reventonelpaso.com y los padres, madres o tutores legales de cada participante deberán cumplimentar y firmar el Documento de Autorización Paterna y el Descargo de Responsabilidad, que se podrá imprimir desde la web oficial de la prueba. Este documento será entregado en el momento de la recogida de dorsales, que estará operativa de 11:00 a 21:00 horas el 6 de marzo en la feria del corredor de Reventón El Paso Fred.Olsen Express 2023, situada en el recinto ferial de El Paso.

Campeonato de Canarias de trail running Sub 18 y Sub 20

En el marco de la Salobre Golf&Run, evento organizado por Move Run, se disputará el 15 de abril el Campeonato de Canarias de trail running Sub 18 y Sub 20, que será determinante de cara a la elección de los atletas de estas edades que integren la selección canaria de trail que competirá en el mes de mayo en el Campeonato de España Absoluto de trail por Autonomías, a disputarse en Navarra.

Podrán participar todos los atletas con licencia federativa en vigor que se encuentren en categorías Sub 18 (2006 y 2007) y Sub 20 (2004 y 2005). Con 4000 metros de distancia contará la prueba en la que correrán los Sub 18, que tiene como hora de comienzo las 17:30 horas. Cinco minutos antes se habrá dado la salida a los participantes inscritos en el regional Sub 20, que tiene 8000 metros de distancia.

El plazo de inscripción para participar en el Campeonato de Canarias de trail running Sub 18 y Sub 20 está operativo en la página web www.mooovetorun.com desde el pasado 27 de febrero y así permanecerá hasta el 9 de abril a las 22:59 horas.

El responsible de la sección de trail en la Federación Canaria de Atletismo, Omar Hernández, asegura que “se ha trabajado mucho para que estos dos campeonatos salieran adelante. Tanto la FCA como la Comisión de Trail tuvieron claro que en las edades tempranas había que estimular esta disciplina con el objetivo de seguir creciendo en este deporte. Los atletas en promoción y menores tendrán la oportunidad de disputar dos campeonatos específicos en sus categorías, lo que hace que se concentren todos los esfuerzos para que sean ambas pruebas el inicio de un recorrido largo y prometedor para los amantes del trail más jóvenes”.