El piloto Santi Concepción compite este fin de semana en Bélgica

El jovencísimo piloto palmero Santi Concepción Jr competirá este fin de semana en el Circuito Spa Francorchamps, en Bélgica. Concepción Jr se estrenará con un vehículo de las Le Mans Serie, marca Ligier JS P320, siendo el primer canario en hacerlo en la historia del automovilismo canario y único español en esta temporada, se informa en nota de prensa.

Tras su corta y gratificante experiencia en los vehículos, en su segundo año después del karting, el joven piloto campeón de España junior de TCR en el Campeonato Español de Resistencia 2021, da un paso muy fuerte en su carrera deportiva, pilotará el espectacular Ligier Le Mans P3 en el Campeonato Alemán, que tendrá lugar en Bélgica y Alemania.

Será un estreno con muchas novedades: por un lado, Concepción Jr. no sólo se estrena en este tipo de vehículos, sino que sin conocer el coche tomará parte en la primera prueba del campeonato que tendrá lugar este fin de semana en el mítico circuito y espectacular Spa Francorchamps en Bélgica, al que llega con tan solo un día de entrenamientos realizado este pasado miércoles. Por otro lado, entrará a formar parte del equipo Speed Factory Racing, escuadra con gran experiencia en estos modelos a nivel internacional y en las Le Mans Series. Será el piloto más joven de la parrilla, midiéndose con otros de mayor experiencia en este tipo de certámenes, será crucial para seguir madurando como deportista. Formará Equipo con su compañero Giorgio Rosa de nacionalidad italiana.

A priori, después de los test del miércoles, el piloto canario se ha adaptado muy rápido a Ligier LMP3, rodando muy rápido y seguro en las tandas de los test libres. Mañana viernes tendrá lugar los test oficiales y los entrenamientos cronometrados que dará la posición de la salida en la carrera, que tendrá lugar el sábado.

«Por fin me he desecho de la preocupación de ser capaz de llevar este coche tras los entrenamientos libres. Al principio he sido muy prudente con él, debido a que se trata de un coche con unas muy altas prestaciones, ya que tiene un motor V8 que genera cerca de 480 caballos de potencia, pero finalmente hemos podido ir bastante rápido para haber sido la primera toma de contacto. Me he sentido bastante cómodo con la pista y el coche, subir Eau Rouge a fondo a 240 km/h es una sensación indescriptible» explica el joven piloto. «Muchas gracias a mi familia por estar siempre ahí apoyándome, sobre todo a mi padre por enseñarme a ser el piloto que soy, también a mis patrocinadores y al equipo Speed Factory Racing que sin ellos esto no sería posible“, asegura.