Reventón Fred. Olsen Express se disputará en horario matinal

Tras dos años de ausencia obligatoria, Reventón Fred. Olsen Express volverá a surcar los senderos de La Palma los próximos días 30 de junio y 2 de julio. Por fin los pacientes corredores inscritos en la prueba podrán celebrar el décimo cumpleaños de una carrera que sufrió dos suspensiones consecutivas debido a una pandemia sanitaria que, por fin, parece dar sus últimos coletazos. Después de tanto tiempo de espera, la prueba regresa cargada de novedades. La principal, como ya se conoce, es que será la anfitriona del primer European Athletics Off-Road Running Championships de la historia. El nuevo formato del Campeonato de Europa de Trail y Mountain Running reunirá en el municipio de El Paso a miles de corredores de innumerables nacionalidades. Pero eso no es todo.

Otra gran innovación que modificará la fisonomía de Reventón Fred. Olsen Express es que sus pruebas, salvo la Subida a las Estrellas, que mantiene su horario nocturno, se celebrarán por la mañana. Con esta medida se logra unificar los horarios con respecto a las pruebas del Campeonato de Europa, que también se disputarán por la mañana. No obstante, una vez pasada esta edición, Reventón El Paso recuperará sus horarios habituales, para así mantener su sello personal, cuyos corredores habitualmente parten de día y regresan a El Paso una vez que ha caído la noche, por lo que tienen el privilegio de disfrutar del cielo nocturno palmero.

De esta manera, las carreras populares de Reventón Fred. Olsen Express tendrán lugar el jueves 30 de junio y el 2 de julio, que será el día más importante al darle salida a las ya tradicionales Maratón, Classic y Sprint. Todas juntas acumularán a más de 2000 corredores, populares y élites, en acción. Los horarios de salidas serán, respectivamente, 09:00 horas, 08:20 horas y 08:40 horas.

Otra circunstancia novedosa es que los recorridos de las modalidades Sprint y Maratón sufren unas ligeras modificaciones. Obligatorias por otra parte debido a la reciente erupción volcánica que ha padecido la Isla Bonita. De esta manera, la carrera más corta (Sprint) pasa a tener 17,6 kilómetros y un desnivel de 1.716 metros. Por su parte la carrera reina, la Maratón, contará con 47,39 kilómetros de recorrido y 5.124 metros de desnivel. La modalidad Classic se mantiene inalterable con 31,6 kilómetros y 2.782 metros de desnivel. Las salidas de cada modalidad se producirán de manera conjunta, una vez que las restricciones originadas por la COVID ya han casi desaparecido, por lo que se volverán a ver aquellas imágenes de líneas de salidas plagada de nervios y de corredores.

Este ligero incremento en el kilometraje de dos modalidades a buen seguro que no frenará a los corredores de las pruebas populares, quienes llevan esperando con sus inscripciones confirmadas desde 2020. No obstante, aquellos que finalmente desistan de participar, podrán solicitar la baja entre el 27 de marzo y el 4 de abril y el reembolso de su inscripción remitiendo un correo electrónico a la dirección direcciontecnica@reventonelpaso.com. Lo que no será posible será el cambio de modalidad, debido a la ya alta ocupación de cada una de ellas. Con todos aquellos dorsales que queden vacantes, la organización estudiará qué hacer y no se descarta que nuevamente sean ofertadas hasta completar los cupos previsto.