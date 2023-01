Reventón El Paso reserva plazas para los clubes palmeros ante el inminente cierre de todas sus modalidades

Reventón El Paso Fred.Olsen Express siempre ha destacado la incuestionable labor de cantera y de fomento de comportamientos saludables que realizan todos los clubes de atletismo con sección de trail de la Isla de La Palma. De hecho siempre ha presumido de que la verdadera fuerza de esta prueba no solo reside en acoger importantes campeonatos, nacionales o internacionales, sino en la participación de los corredores populares, muchísimos de ellos naturales de La Palma. De cara a la edición de 2023, que se celebrará el próximo 8 de abril, la carrera de trail organizada por el Ayuntamiento de El Paso, ante el cierre inminente de sus diferentes distancias, pretende fortalecer esa unión con los clubes de la Isla Bonita ofreciendo una reserva de plazas por club. Para ello se les convoca a una reunión que tendrá lugar el próximo martes 31 de enero, a partir de las 20:00 horas, en la Casa de la Cultura Braulio Martín de El Paso, informa la organización en nota de prensa.

Con este encuentro entre la organización de la prueba y los representantes de los clubes, Reventón El Paso explicará el procedimiento y el número de plazas por club, que serán gratuitas para que participen en alguna de las modalidades de la prueba y según el número de atletas registrados por entidad deportiva.

Con está acción, se pretende incentivar a los clubes insulares por el trabajo constante que realizan durante la temporada con sus atletas, bien sea en la formación, equipación o asistencia a competiciones donde cada año también están presentes con numerosos atletas, en Reventón El Paso. Además, no sería el primer año que colectivos deportivos se ofrecen a colaborar en diferentes tareas logísticas, a propia petición de los directivos, algo que para esta organización no pasa desapercibido y que además pone en valor.

Para esta convocatoria, la organización lanzará en los próximos días una carta a modo de invitación para participar en esta reunión a los clubes inscritos en el Registro General de Entidades Deportivas del Gobierno de Canarias, no obstante para aquellos clubes que no reciban la invitación y por cualquier motivo no estuvieran actualizados en el registro, pueden dirigirse al correo electrónico secretariatecnica@reventonelpaso.com, para solicitar unirse a la reunión presencial el próximo 31 de enero a las 20:00 horas, en el Auditorio de la Casa de la Cultura de El Paso.