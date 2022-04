La Villa de Breña Alta pone el semáforo en verde para su V Subida San Isidro

El Muro Racing presentó, en la noche del jueves, la V Subida San Isidro. Lo hizo en el Museo del Puro ubicado en el Parque de Los Álamos, en la Villa de Breña Alta. El acto contó con el respaldo de autoridades, equipos participantes y aficionados, todos presentes con el deseo de disfrutar de la primera prueba de asfalto de la temporada palmera, además de ser testigos de la puesta de largo de esta rampa de montaña en el campeonato regional de la especialidad, informa la organización en nota de prensa.

Julio García, presidente de El Muro Racing, destacó algunos aspectos organizativos. “La subida tiene el mismo formato que el año pasado”, avanzó. Destacó que se ha arreglado, en buena medida, el estado de la carretera, por lo que agradeció el esfuerzo de las partes implicadas. “En cuanto a las asistencias, estamos un poco cortos de espacio, pero conjuntamente con el ayuntamiento vamos a solucionar este aspecto”, aseguró el responsable de la organización. Agradeció el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Breña Alta y de los patrocinadores que, una edición más, han vuelto a apostar por la Subida San Isidro. Además, tuvo unas palabras de apoyo hacia Evesport, que en la jornada del jueves se vio obligado a cancelar el Rallye Isla de Los Volcanes del Supercampeonato de España. “Ha sido un palo para el automovilismo canario, para las pruebas sobre tierra y también para el organizador. Desde aquí quiero darles un abrazo y mi apoyo”, expresó.

“Este año, y por méritos propios, la prueba está en el Campeonato de Canarias de Montaña”, comentó Pedro Pérez, presidente de la Federación Insular de Automovilismo de La Palma. “Esta edición cuenta con más de 50 inscritos, un número considerable tal y como están las cosas”, subraya el máximo responsable del automovilismo en la Isla Bonita. “Desde nuestra federación apoyamos todas y cada una de nuestras pruebas, así que esperamos que ésta también sea un éxito”, aprovechando para agradecer la apuesta de las instituciones y empresas privadas que hacen posible la V Subida San Isidro: “que salga lo mejor posible”.

“Gracias a todos por llenar esta sala, nos llena de satisfacción. La familia del motor ha vuelto a renacer después de tanto tiempo”, expresó Raúl Camacho. “Felicito a El Muro Racing por lograr que su prueba figure en el Campeonato de Canarias de Montaña”, indicó el consejero de Deportes del Cabildo de La Palma, que también aprovechó la oportunidad para dar las gracias a la nómina de apoyos que sostienen la prueba de Breña Alta: “Gracias por hacer este deporte cada día más grande”.

Cerró el acto Jonathan de Felipe, alcalde de Breña Alta. “Para nosotros esta prueba es muy importante. Considero que la palabra es muy importante; nos dijo en su momento que íbamos a llegar al Regional y así ha sido”, rememoró el primer edil. “Pueden seguir contando con nosotros”, subrayó. “Es un municipio que cuenta con una gran afición y muchos deportistas” y, al respecto, adelantó que su consistorio gratificará a los pilotos de Breña Alta “con un porcentaje de la inscripción”.

El alcalde también quiso tener unas palabras hacia lo ocurrido con el Rallye Isla de Los Volcanes en la isla de Lanzarote: “hoy me voy a mojar más de la cuenta”, adelantó. “A veces, los políticos y los técnicos nos hacemos los protagonistas, pero los protagonistas son ustedes (los deportistas). En un evento de dinamización es la ciudadanía y, al final, el que le paga al técnico es la ciudadanía por medio de sus contribuciones e impuestos, y si no existen este tipo de eventos no se genera economía. Con esto quiero decir que, evidentemente, lo que no se puede y está prohibido, no se puede. Pero, el buen técnico es el que busca amparo legal allí donde lo haya, no se somete a la provisionalidad, busca alternativas. El buen técnico no es el negacionista, el buen técnico es el que hace las cosas posibles, porque la política es el arte de transformar lo imposible en posible; el técnico tiene que ayudar al político, porque, no se olvide, que está para servir a la ciudadanía y es ella quien le paga. Lo digo hoy porque es importante saber que esto no es sólo una afición, detrás de esto hay una dinamización económica súper importante, donde está en juego el presente y el futuro de la sociedad en un momento en el que todos los parámetros económicos son negativos”, declaró.

Sorteo de la inscripción

El Muro Racing sorteo una inscripción gratuita entre los pilotos asistentes al acto de presentación, gesto cortesía del Ayuntamiento de Breña Alta. El afortunado fue Juan Ramón Pérez, que recibió de manos del alcalde el premio correspondiente.

Arropando este acto, se encontraban algunos patrocinadores del evento, así como Borja Perdomo, consejero de Infraestructuras del Cabildo de La Palma, Nira Rodríguez como concejala de Deportes de Breña Alta, Sergio González como concejal del consistorio palmero y Raúl Ramos como primer teniente de alcalde.

La Subida San Isidro cuenta con el apoyo del Cabildo de la Palma y su Consejería de Deportes, así como con el Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta en el apartado institucional. También suma el patrocinio de Hyundai Canarias, Autos Isla Verde, Ibox, Taller Julín, Naviera Armas y Rótulos Nolo, así como la colaboración de la FCA, la FIASCT y la FIALP.