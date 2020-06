Brenda Rodríguez, propietaria de la quesería Los Tumbitos: “Muchos jóvenes pierden la ilusión antes de haber empezado”

La palmera Brenda Rodríguez, propietaria de la granja y quesería Los Tumbitos en La Palma, en el webinar Perspectivas y desafíos del sector quesero de las Islas Canarias celebrado este jueves, organizada por la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias de la Universidad de La Laguna (ULL), incidió en la motivación para dedicarse en este segmento, teniendo en cuenta que hay que facilitar la emprendeduría en el sector, y no solo con ayudas o subvenciones de las administraciones, sino facilitando los trámites necesarios para poder comenzar a desarrollar una empresa agro artesanal, se indica en una nota de prensa de la ULL. Brenda afirmó que muchos jóvenes “pierden la ilusión antes de haber empezado”.

La Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias de la Universidad de La Laguna (ULL), se apunta en la nota, celebró este jueves el webinar Perspectivas y desafíos del sector quesero de las Islas Canarias, en el marco del día internacional de la Gastronomía Sostenible en el que participaron Brenda Rodríguez Concepción, propietaria de la granja y quesería Los Tumbitos en La Palma; Yohana Mendoza Vega, joven vinculada al Cortijo de Pavón en Gran Canaria; y Agustín Castro Castro propietario de Ganadería La Pared en Fuerteventura, indica la ULL en una nota de prensa. Moderado por Anabel Calderín Castro, emprendedora, y ganadera del proyecto la Jaira de Ana. El webinar contó con la participación de medio centenar de personas, entre las que había representantes de la industria quesera, de instituciones públicas, el mundo universitario y empresarios del sector agroturístico, entre otros.

“Ha sido una extraordinaria lección en términos de retos y desafíos, con una visión desde la emprendeduría aprendida en la familia y desarrollada con pasión; donde Canarias muestra una diversidad inigualable de relatos de producción quesera, trasladable a los productos a través de poner en valor los diversos orígenes, razas, formas de elaboración y maduración, el carácter artesanal y el rigor de calidad con que se produce”, ha explicado Carlos Fernández Hernández, director de la cátedra institucional de la Universidad de La Laguna.

El webinar se estructuró en dos bloques fundamentales, un primer bloque de contextualización, que ofreció Zebina Hernández Hernández, Máster en Producción, Elaboración y Comercialización de Quesos por la UNESCO, y experta consultora en productos de calidad que traslado a los participantes una visión general del sector quesero en Canarias, entendiendo que la situación de crisis que estamos viviendo ha traído nuevos hábitos de consumo entre la población, como es la fórmula de acercar el producto local a casa directamente, aunque sigue siendo la comercialización y la distribución asignaturas pendientes que influirán en que el queso de Canarias sea demandado por nuevos clientes deseosos de consumir estos productos. Enfatizó la necesidad de interiorizar la necesidad de sostenibilidad ante un planeta dañado, donde fórmulas de desarrollo ganadero implantadas en las islas responden a la idea de sostenibilidad tanto desde la perspectiva ambiental, social como económica. La creación de conciencia, a través de la sostenibilidad, será una característica identificativa para las iniciativas del sector ganadero, y el sector primario en general del archipiélago. “Canarias cuenta con todos los recursos, con investigación y tecnología, razas autóctonas y sistemas singulares de producción, siendo preciso poner en valor a través de las apuestas que fusionen innovación con tradición”, se expuso.

Reflexiones sobre el presente, y futuro

El segundo bloque aprovechó las visiones de jóvenes queseros y queseras para abordar diferentes puntos, en los que se destacaron el relevo generacional, y la dignificación y el reconocimiento de la profesión, la necesidad de transmitir mejor el valor de estas actividades tradicionales que tanto esfuerzo requieren para así consolidar este tejido de microindustrias alimentarias artesanales, como retos principales del sector. La palmera Brenda Rodríguez incidió en la motivación, para dedicarse en este segmento, teniendo en cuenta que hay que facilitar la emprendeduría en el sector, y no solo con ayudas o subvenciones de las administraciones, sino facilitando los trámites necesarios para poder comenzar a desarrollar una empresa agro artesanal. Brenda afirmó que muchos jóvenes “pierden la ilusión antes de haber empezado”.

Otro tema abordado fueron los problemas administrativos, además de los sanitarios, se necesitan acciones decidas para facilitar la utilización del territorio para el pastoreo como elemento diferenciador de estos productos y relacionado con el bienestar animal. Además de la agilización y simplificación de todos los permisos necesarios para el desarrollo de estas pequeñas industrias agroalimentarias instaladas en el medio rural insular. El majorero Agustín Castro Castro, fue crítico con las ayudas que se perciben desde las administraciones, en su caso no cuenta con pastos donde sus cabras pueden alimentarse como pasaba al resto de ganaderas invitadas, ello le lleva a realizar una inversión mayor en insumos, que no va acorde a los tiempos de recibir ayudas de la administración. Castro aseguro que “plan COVID que han prometido desde marzo en ayudas, aún no se ha recibido nada”.