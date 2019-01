Dormir una noche en el hotel del Faro de Barlovento costará 300 euros

El que quiera dormir en un faro en Canarias, mecido por el ruido de las olas, tendrá que ir a Barlovento. El Faro de Punta Cumplida se ha convertido en el primero del Archipiélago, y el segundo de España, en albergar un alojamiento hotelero. Pasar una noche en este singular enclave histórico, que abrirá sus puertas previsiblemente antes del verano, cuesta, dependiendo de la temporada, entre “200 euros largos y 300”. Pero a pesar de estas tarifas, el índice de ocupación de este coqueto hotel de lujo es del 98% para los dos primeros años de funcionamiento. “La empresa hace un estudio de mercado y busca un perfil de turista muy concreto, de un nivel adquisitivo medio-alto”, ha señalado a La Palma Ahora Jacob Qadri, alcalde de Barlovento, quien destaca que los clientes de estos recintos “interactúan mucho con la red de comercios locales y les gusta vivir nuevas experiencias; es un modelo de hotel que nos gusta porque trae el turismo que el municipio necesita, que deja dinero en nuestros establecimientos ”.

La empresa alemana Floatel GmgH ha invertido casi un millón de euros en esta instalación turística, que se sitúa entre un hotel boutique y pequeños apartamentos de lujo, y que dispone de 14 de camas y de una piscina “maravillosa” (en palabras de Qadri) con vistas al Atlántico. El proyecto se enmarca dentro de la iniciativa Faros de España que impulsa el Ministerio de Fomento.

El hotel del Faro de Punta Cumplida no tiene restaurante ni cocina. “La empresa ha contactado con algunos restaurantes de Barlovento para servir desayunos individualizados y principalmente con lotes de productos del municipio, como fruta, pan o miel, lo que contribuirá a promocionar lo nuestro”, apunta Qadri.

“Este tipo de hotel es para disfrutar de él durante la noche pero no para pasar las vacaciones allí sin salir; los clientes quieren sentir la experiencia de dormir en un lugar pintoresco, con mucha historia, pero realizar durante el día actividades fuera de él”, explica el alcalde de Barlovento.

Imagen de la piscina del Faro de Punta Cumplida.

“El hotel es pequeño, con solo 14 camas, pero lo importante no es su carga alojativa sino que es un enclave con valor histórico para el municipio, un referente al que el paso del tiempo le estaba haciendo mella y que ahora se ha recuperado y generará puestos de trabajo”, destaca. “Nos sitúa como punto señalado en el mapa turístico de Canarias y también en el nacional, porque es el primer faro del Archipiélago que se convierte en hotel y el segundo de España”, recuerda.

“La Palma Romántica fue el primer hotel rural de Canarias y ahora tenemos el primer hotel en un faro, seguimos con actuaciones diferenciadas porque no podemos competir con grandes hoteles ni con grandes playas, por eso apostamos por lo que no tengan los demás, actuaciones que no requieren un coste elevado pero que luego tienen una repercusión importante”, remarca.

El alcalde resalta que Floatel GmgH ha hecho “un estudio de mercado que le da un 98% de ocupación para los dos próximos años, lo que significa que en ese periodo será complicado conseguir habitación; tienen una clientela fija y ya han promocionado este faro”.