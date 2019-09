Endesa forma con Iberia un acuerdo para ofrecer ventajas a sus clientes

Endesa se ha incorporado como nuevo socio a Iberia Plus, indica en una nota de prens. A partir de ahora, añade, los clientes de la empresa energética y los titulares del programa de fidelización de Iberia acumularán Avios con los que podrán adquirir u obtener descuentos en sus vuelos, al igual que reservar otro tipo de servicios como noches de hotel o coches de alquiler, entre otros.

Como oferta de bienvenida los titulares de Iberia Plus obtendrán 9.000 Avios cuando contraten el suministro de electricidad con Endesa hasta el 31 de octubre, el equivalente a un viaje de ida y vuelta en temporada baja a un destino dentro de España o a ciudades como Tánger, Lisboa o Ginebra. Además, podrán acumular hasta 20.000 Avios más en función de la contratación de otros productos de Endesa.

Por otro lado, los titulares del programa de fidelización de Iberia que ya sean clientes de la compañía de suministro de energía recibirán 200 Avios de bienvenida y 50 Avios todos los meses, si vinculan su perfil Iberia Plus a su cuenta de cliente de Endesa.

Javier Uriarte, director general de Comercialización de Endesa, afirma: “Este acuerdo es un paso más en la estrategia global de Endesa para afianzar su liderazgo en la captación y fidelización de clientes en un entorno cada vez más competitivo y con más jugadores”.

María Jesús López Solas, directora de Cliente y Loyalty de Iberia, explica: “La incorporación de una gran empresa como Endesa a Iberia Plus es una excelente noticia para los clientes de ambas compañías, que van a ver premiada su fidelidad con Avios con los que podrán adquirir vuelos de Iberia, y otra serie de productos o experiencias. Juntos enriquecemos la propuesta de valor del programa dando más opciones al cliente de acumular Avios en su día a día.”

En palabras del director Comercial de Avios, Adam Daniels: “incorporar a Endesa a la red de socios de Avios es una magnífica noticia para todos los usuarios, que ven ampliado el espectro de productos y servicios que les permiten obtener Avios para canjear en sus viajes y actividades de ocio”.

Iberia creó su programa Iberia Plus en 1990 con el fin de premiar la fidelidad de sus mejores clientes con vuelos y otras ventajas exclusivas. En la actualidad, el programa cuenta con más de 1,5 millones de titulares activos y ofrece seis niveles de tarjeta: Clásica, Plata, Oro, Platino, Infinita e Infinita Prime, además de Iberia Plus Kids para niños de entre dos y once años.

Sobre Endesa: Endesa, se señala en la nota, es la empresa líder del sector eléctrico español y el segundo operador del mercado eléctrico en Portugal. Su principal negocio es la generación, distribución y venta de electricidad. También es un operador relevante en el sector del gas natural y desarrolla otros servicios relacionados con la energía. Desarrolla su actividad fundamentalmente en el mercado de España y Portugal. En menor medida, comercializa electricidad y gas en otros mercados europeos, así como otros productos y servicios de valor añadido (PSVA) relacionados con su negocio principal.

Sobre Iberia: Iberia, apunta, es la primera compañía de España y líder en las rutas entre Europa y Latinoamérica. Junto con su filial Iberia Express y su franquiciada Iberia Regional Air Nostrum, ofrece alrededor de 600 vuelos al día a medio centenar de países de Europa, América, África, Oriente Medio y Asia, con una flota de 144 aviones. En 2017 Iberia consiguió su 4ª estrella Skytrax; en 2016 y 2017 fue la aerolínea más puntual del mundo y, en 2018, la tercera de Europa, según FlightStats. Iberia tiene su hub en el aeropuerto de Madrid, y es miembro de la alianza oneworld, que ofrece más de 14.000 vuelos diarios a cerca de 1.000 aeropuertos en más de 150 países.

Sobre ‘Avios’: Avios Group Limited (AGL) opera la moneda global Avios para los programas de viajero frecuente de British Airways Executive Club, Iberia Plus, Vueling Club y Air Italy Club; millones de miembros obtienen Avios en más de 220 países de todo el mundo. Avios forma parte a su vez del grupo International Airlines Group (AIG), Avios tiene su sede en el Reino Unido, con una red de oficinas globales en Madrid y Nueva York. Para más información visite www.avios.com