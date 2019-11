“La Palma está en condiciones de ofrecer productos locales de excelente calidad”

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma, José Adrián Hernández Montoya, se ha marcado como reto para la presente legislatura “conseguir mejores condiciones de vida para los agricultores, ganaderos y pescadores de la Isla”. En una entrevista con este digital asegura que “La Palma está en condiciones de ofrecer productos de excelente calidad” y aboga por dar a conocer la producción agroalimentaria palmera con campañas de promoción dirigidas al consumidor en general, y particularmente a la población infantil. “Hay que concienciar desde una edad temprana”, defiende. Considera que los productores locales tienen que hacer “una gestión empresarial” de sus explotaciones para lograr “márgenes de beneficio que permitan vivir del campo, de la ganadería y de la pesca”.

-¿Qué retos se ha marcado como consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma?

-Los objetivos siempre tienen que ser conseguibles. Mi reto en estos tres años y medio que quedan de legislatura es conseguir mejores condiciones de vida para los agricultores, ganaderos y pescadores de La Palma. Las explotaciones tienen que ser rentables, y aquí hay mucho terreno que recorrer, porque muchas no tienen claro cuáles son sus costes en referencia ni su precio de venta, cuál es su margen, y por tanto ahí tenemos un trabajo que hacer. Por otro lado, contamos con muchos productos de muy, muy buena calidad en la Isla, y debemos lograr que se haga una gestión digamos de manera empresarial, eficiente, sabiendo cuáles son sus costes y sus márgenes para tener un beneficio razonable que permita vivir del campo, de la ganadería y de la pesca.

-¿Es una utopía la soberanía alimentaria? ¿Cree que La Palma podrá lograrla?

-Es un tema complicado a día de hoy, pero creo que se están dando pasos. El Gobierno de Canarias ya tiene alguna normativa y se trabaja para conseguir la soberanía alimentaria en el Archipiélago y por supuesto en La Palma. Estamos en un momento en el que el producto local se está valorando y por tanto tenemos que poner las condiciones para que nuestros agricultores, nuestro sector primario, empuje mucho más de lo que lo está haciendo. Pienso que tenemos capacidad para conseguirlo porque disponemos de agua de buena calidad, aunque escasa, y una tierra y unas condiciones para la agricultura y la ganadería también muy buenas. Por tanto, debemos dar ese impulso y ese salto de calidad, de excelencia en el producto, y mejorar también la comercialización interna en la Isla; es decir, hay mucho trabajo por hacer y, aunque es muy difícil llegar al 100% de la soberanía alimentaria, se puede hacer mucho más de lo que estamos haciendo para lograr un mayor nivel de cobertura del que tenemos ahora mismo.

-¿Valoran los palmeros la calidad de los productos de la Isla?

-Cada vez más. Es una cuestión de tiempo, de recorrido, no es de un día para otro, pero me he dado cuenta de que sí se valoran. Los mercadillos y las ferias gastronómicas ofrecen producto local y se está valorando mucho el kilómetro cero, conseguir un producto al lado de tu casa, que conoces incluso al productor. En los mercadillos se pueden conseguir productos frescos a buen precio. Para el productor vender al consumidor, sin intermediarios, también es muy importante desde el punto de vista de los márgenes de beneficios y de la rentabilidad.

-¿Le ha faltado promoción a la producción agroalimentaria palmera?

-Sí, estamos haciendo un esfuerzo en promoción. Hay que dar a conocer los productos de La Palma, impulsar campañas dirigidas al consumidor, pero también empezar, aunque de manera incipiente, con alguna iniciativa en las escuelas, con los niños, a los que hay que inculcar desde pequeños. Las unitarias de la Isla están haciendo una buena labor con la separación de residuos, es algo muy importante que los escolares están asumiendo desde pequeños. Con la agricultura, y sobre todo con la agricultura ecológica, es importante hacer esa promoción ya desde niño. La Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias desarrolla el programa Ecocomedores, con comida ecológica que tenemos en La Palma con el producto local. Por tanto, el objetivo es promocionar el producto local entre los niños y niñas, desde una edad temprana.

-¿Es necesario tomar más medidas para proteger el mercado local frente a las importaciones?

-En Canarias, y en La Palma, no estamos produciendo de todo, por lo tanto, la estrategia es que de lo que producimos no tenga restitución REA (Régimen Específico de Abastecimiento) para favorecer la producción local, y lo que no producimos por distintas circunstancias, pues eso sí tiene que tener una restitución para que la cesta de la compra salga más barata al consumidor.

-La Consejería de Agricultura del Cabildo está haciendo una apuesta por las producciones ecológicas y sostenibles. ¿Falta mucho camino por recorrer en este campo?

-Sí falta, pero se ha iniciado ya un camino que no tiene vuelta atrás, estamos hablando de producciones integradas, de producción ecológica. El Departamento de Agricultura del Cabildo trabaja desde hace ya unos años con unas 60 fincas en la Isla de todo tipo de productos que tienen implantado el sistema Sefel (Sistema de Elaboración de Fertilizantes Ecológicos Líquidos) con muy buenos resultados. Todo esto complementado con otras cuestiones, como cursos para los agricultores. Hoy en día lo que demanda el mercado es un producto del que se sepa su trazabilidad, su origen, sus características, que no esté envasado en plástico y que sea ecológico; por tanto, nos tenemos que adecuar a lo que pide el mercado, y creo que en La Palma estamos en condiciones de ofrecer un buen producto y con esas características.

-¿Considera conveniente impulsar distintivos de calidad para cultivos como el aguacate?

-Sí, precisamente la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias está abordando este asunto con la Indicación Geográfica Protegida (IGP). Nos hace falta esa indicación para el aguacate de Canarias, pero también para el de La Palma. Estuve en la Fruit Attraction de Madrid, la Feria Internacional del Sector de las Frutas y las Verduras, y conocen la calidad del aguacate del Archipiélago, pero en especial el de La Palma, la calidad de su grasa. También es necesario la agrupación de los agricultores que producen aguacate y mejorar su comercialización. Tenemos que sacar el producto fuera de las islas, exportar a Península y extranjero para intentar conseguir un buen precio. Si nos limitamos solamente a Canarias, habrá mucha producción, con lo cual el precio bajará. Se han hecho contactos en Península y hay importadores muy interesados en comercializar el aguacate de Canarias, y de manera especial el de La Palma. La Indicación Geográfica Protegida, la unión de los productores y la comercialización son tres factores muy importantes porque la producción que se nos viene encima dentro de un par de años va a ser importante y tenemos que estar preparados para esa distribución en Península. El objetivo es lograr un precio razonable que tenga rentabilidad para el agricultor.