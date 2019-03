Mercadona incrementa su inversión un 50%, hasta los 1.504 millones y factura un 6% más, 24.305 millones

Mercadona, empresa de supermercados físicos y de venta online, ha incrementado la inversión durante 2018 (con cargo a sus recursos propios), en un 50%, hasta los 1.504 millones de euros. Este esfuerzo inversor se enmarca en la determinación, tomada hace dos años, de hacer todo lo que sea necesario, dentro del Modelo de Mercadona, para transformar la compañía y ha permitido experimentar una mejora en superficie constante de sus ventas de un 6%, hasta los 24.305 millones de euros. Igualmente, desde la puesta en marcha en 2017 de este proyecto de transformación disruptivo, ha registrado un incremento acumulado de más de 125 tickets por tienda y día de media. Todos estos datos ponen de manifiesto que el proceso transformador en el que se encuentran inmersas todas las personas que forman el Proyecto Mercadona está sirviendo de impulso, se informa en nota de prensa.

Mercadona ha finalizado 2018 con 1.636 tiendas, tras abrir 29 nuevos supermercados y cerrar 20 que no se ajustaban a los estándares de amplitud y comodidad de la cadena. Entre ellas, destacan las aperturas en Ceuta, La Palma y Melilla, que han permitido a la compañía completar su presencia en todo el territorio español. Además, y en su proceso de cambio constante para ser la mejor opción de "El Jefe", Mercadona ha seguido reformando su red de supermercados y ha finalizado el año con 400 supermercados del Nuevo Modelo de Tienda Eficiente (Tienda 8), tras reformar 215 tiendas.

A todo ello, además, ha de sumarse la puesta en marcha durante el pasado mes de agosto de la nueva sección Listo Para Comer en el supermercado de la localidad de Burjassot (València), al que paulatinamente se han ido sumando otros, hasta cerrar el año con un total de 11 supermercados en la provincia de València con esta nueva sección. La excelente acogida por parte de los clientes de dicha iniciativa hace que en 2019 esta sección tenga previsto implantarse en 250 supermercados más de la cadena.

Juan Roig y miembros del Comité de Dirección en la sección 'Listo para Comer' tras la rueda de prensa anual.

Ser una empresa de supermercados físicos y venta online

En mayo de 2018 Mercadona ha puesto en marcha su primera Colmena, un almacén online desde donde se centraliza la preparación y distribución de los pedidos online que sirve a 97 municipios de la provincia de València. Tras casi 8 meses de laboratorio en los que la compañía ha ido incorporando progresos para mejorar su servicio online y hacerlo rentable, se han duplicado los pedidos realizados por este canal en dicha zona en comparación con las cifras de la anterior Telecompra, con una facturación mensual de 2,2 millones de euros. Este dato avala la decisión de la compañía de iniciar el servicio online en Barcelona a mediados de este año.

Proveedor Totaler. La evolución de un modelo de éxito

Mercadona ha decidido aprovechar en 2018 todos sus puntos fuertes para hacer evolucionar las figuras del Interproveedor y del Proveedor Especialista, así como el marco de relación establecido. En este contexto, la compañía ha puesto en marcha el Modelo de Proveedor Totaler, del que ya forman parte 1.400 proveedores, tanto interproveedores como proveedores especialistas, y que se constituye como un proyecto abierto en el que no importa el tamaño del fabricante y sí su especialización y agilidad para satisfacer a El Jefe con productos diferenciales y con una excelente calidad, lo que genera una responsabilidad compartida.

Un nuevo Convenio Colectivo y Plan de Igualdad más social y paritario

En 2018, Mercadona ha creado 1.800 nuevos puestos de empleo estable y de calidad, lo que le ha permitido cerrar el año con una plantilla de más de 85.800 personas, de las que 300 son portuguesas. Durante estos doce meses, la compañía ha destinado importantes recursos para mejorar las habilidades y conocimiento de sus trabajadores, con un esfuerzo inversor en formación que ha superado los 70 millones de euros. Paralelamente ha seguido apostando por la promoción interna, con un total de 860 personas ascendidas a puestos de mayor responsabilidad; y por la igualdad, como pone de manifiesto el hecho de que haya finalizado 2018 con una plantilla mayoritaria de mujeres, y de que éstas ocupen el 47% de los puestos directivos.

En esta apuesta por la calidad de sus RRHH, a finales de 2018, la compañía firmó con los sindicatos mayoritarios el nuevo Convenio Colectivo de empresa y Plan de Igualdad 2019-2023, reforzando la conciliación y estabilidad laboral. El nuevo marco laboral, más igualitario y social, refuerza el compromiso de Mercadona con el empleo estable y de calidad, al tiempo que consolida su apuesta por mejorar el poder adquisitivo de la plantilla con un sueldo mínimo de 1.328 euros al mes/brutos, a los que se suman, además de la prima por objetivos, otros complementos propios de la Política Retributiva de la compañía que suponen incrementos de un 11% anual hasta el tramo 5, que se alcanza tras cuatro años en la empresa, y un incremento progresivo del salario base vinculado al IPC y a la productividad.

Una empresa socialmente responsable y comprometida con su entorno y su plantilla

Un año más, Mercadona se ha reafirmado en su principio de que "El éxito, si es compartido, sabe mejor". De su beneficio total generado, un 25%, se ha repartido con la plantilla, en total 325 millones de euros en concepto de prima por objetivos; un 25% de las ganancias, 295 millones, se ha revertido en la Sociedad, de los que 2 millones corresponden a Portugal, en concepto de impuestos, con un tipo impositivo efectivo en el impuesto de sociedades del 22%; un 40%, sobre 470 millones, se ha reinvertido en la empresa como recursos propios, y el 10% restante se ha repartido entre los accionistas vía dividendos.

A este crecimiento compartido ha de sumarse, igualmente, el compromiso de la compañía en avanzar en su modelo de negocio responsable y sostenible, mejorando la calidad del trabajo e invirtiendo en el cuidado medioambiental y bienestar animal. Para ello, promueve, por medio de su actividad, iniciativas responsables, como por ejemplo la eliminación de las bolsas de plástico por otras reutilizables y reciclables de papel y material reciclado, dándole una segunda vida al plástico de los embalajes de sus tiendas; el compromiso de comercializar antes de 2023 solo huevos procedentes de gallinas criadas sin jaula; y la apuesta constante por un transporte sostenible, con 54 camiones propulsados a gas natural.

Fruto de este compromiso con el crecimiento compartido, y de acuerdo con la metodología actualizada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), la aportación global de Mercadona a la creación de riqueza en España, representa el 3,4% del empleo total del país, (630.000 puestos de trabajo), el 1,9% del PIB (22.900 millones de euros) y un volumen de compras en el mercado nacional de 18.640 millones de euros que representa el 85% del total de las compras realizadas por la compañía.

Internacionalización: un hito para Mercadona

Tras comunicar el inicio del proceso de internacionalización en 2016 en Portugal, la compañía ha seguido trabajando durante estos doce meses para hacer realidad este proyecto, que se materializará a lo largo del segundo semestre de 2019 con la apertura de sus primeras tiendas, ubicadas en los distritos de Braga, Porto y Aveiro. Para ello, ya cuenta con una plantilla en Portugal de 300 personas y ha invertido en 2018 una cifra cercana a los 60 millones de euros que, además de la construcción de las tiendas, permitirán inaugurar un bloque logístico en Póvoa de Varzim. Asimismo, durante estos doce meses la compañía ha seguido definiendo el surtido para adaptarlo a los gustos y hábitos de El Jefe portugués, para lo que ha realizado más de 2.000 sesiones de coinnovación en el Centro de Coinnovación de Matosinhos (Grande Porto).

Nueva inversión record de más de 2.300 millones de euros en 2019

Dentro del compromiso materializado por los accionistas de la compañía de continuar haciendo, dentro del Modelo, todo lo necesario para transformar Mercadona, durante 2019 la compañía tiene previsto acometer una nueva inversión histórica de más de 2.300 millones de euros. Este esfuerzo se destinará a la apertura de 49 nuevos supermercados, 10 de ellos en Portugal; a la reforma de 390 supermercados con el Nuevo Modelo de Tienda Eficiente (Tienda 8); a seguir desarrollando el Proyecto de Frescos Global, y a la implantación de la nueva sección de Listo Para Comer, que está previsto se amplíe a otros 250 supermercados también a lo largo del año.

Otro de los objetivos claves de Mercadona en 2019 será la eliminación de sobreesfuerzos y la optimización de la red logística, reto este último que se aborda por medio de la automatización de los bloques logísticos. Además, la compañía seguirá destinando importantes recursos a la transformación digital, otro de los vectores de crecimiento, y a las aperturas de dos nuevos almacenes para online (Colmenas).

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha manifestado que “2018 ha sido un año de muchas iniciativas transformadoras para la compañía. Los resultados de este proyecto de transformación disruptivo que iniciamos hace dos años no serían posibles sin el esfuerzo que realizan las 85.800 personas de Mercadona para garantizar, todos los días con su trabajo rutinario, la satisfacción de "El Jefe", nuestros clientes”. Para Juan Roig, “todos los que formamos Mercadona nos hemos marcado para 2019 un reto claro: perseguir un crecimiento sostenible basado en la eficiencia, la diferenciación, la sostenibilidad y la innovación, con la determinación y humildad necesarias para corregir los errores que por el camino vamos a cometer y para seguir construyendo un proyecto que la gente quiera que exista y que apueste por el crecimiento compartido. Porque, tal y como tuve la oportunidad de leer en el libro Capitalismo Consciente "Igual que las personas no vivimos solo para comer, tampoco las empresas existimos solo para lograr beneficios; ahora bien: las personas no podemos vivir sin comer y las empresas no podemos vivir sin beneficios".