Once expertos internacionales del ‘Institute of Masters of wine’ conocen los vinos de La Palma

Una delegación de once expertos internacionales, poseedores del prestigioso título Masters of wine, visitaron recientemente La Palma para conocer de primera mano el sector vitivinícola insular, informan en nota de prensa.

Este grupo de especialistas estaba formado por Fernando Mora Torrijo, Baudouin Havaux, Andreas Kubach, Norrel Robertson, Caro Maurer, Sarah Jane Evans, Madeleine Stenwreth, Catherine Ann van Zyl, Almudena Alberca Marín, Arne Ronold y Pedro Ballesteros Torres. “Son personas que han alcanzado unos elevados estándares en el conocimiento del arte, ciencia y negocio del vino, incluyendo una notable capacidad de análisis sensorial, de ahí la importancia de la visita”, explica el consejero de Agricultura del Cabildo de La Palma, Basilio Pérez.

Tras un recorrido por el paisaje de los viñedos de la comarca noroeste, concretamente en la zona del Lance en Tijarafe, con el Albillo, el Listán Prieto y el vino de Tea como protagonistas, tuvieron la oportunidad de realizar una cata de los vinos de bodegas de Garafía, Puntagorda y Tijarafe en la sede de S.A.T Bodegas Noroeste de La Palma. Por la tarde fue el turno de las bodegas de la subzona Fuencaliente, con una parada en los Llanos Negros para descubrir las condiciones en las que crecen el Sabro y la Malvasía Aromática, y posteriormente cerrar la jornada con una cata de vinos en el Centro de Visitantes del Volcán de San Antonio.

Imagen junto al Volcán San Antonio.

Basilio Pérez explica que en esta visita “hemos podido mostrar a estos expertos mundiales en vino nuestra realidad, nuestros cultivos, las bodegas y las diferentes maneras de trabajar, poniendo en valor nuestros productos, al ser uno de los pilares de la agricultura en la isla, y que los Masters of wine hagan de prescriptores de los vinos de La Palma por todo el mundo”.

Por su parte, el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos La Palma, Juan Crispo Perdomo, valora la acción como una gran oportunidad para dar a conocer la isla a través de sus vinos, así como para posicionar las elaboraciones palmeras en el panorama internacional. Por otro lado, “ha sido un aprendizaje y un intercambio de opiniones que nos ayuda a entender lo importante de mantener la originalidad y singularidad de los vinos de La Palma, lo que explicamos del territorio, del paisaje, de las variedades, tiene que verse reflejado en lo que hay dentro de la botella”.

El título de Master of Wine representa el máximo conocimiento y excelencia en el mundo del vino. Otorgado por el Institute of Masters of Wine, con sede en Londres, promueve una completa formación en mercados, tipos de vinos de todo el mundo, áreas geográficas, zonas de elaboración, procesos de elaboración y análisis sensorial.

Ya han superado los exámenes 378 personas de 30 países, entre los que se encuentran enólogos, compradores de vinos, periodistas, gestores de bodegas, distribuidores y educadores, formando parte del Institute of Master of Wine. Sus actuaciones se basan en un estricto código de conducta adquirido mediante compromiso al obtener el título, y que se rige, entre otros, por los principios de integridad, honor y honestidad.

Esta visita ha sido organizada por el Cabildo Insular de La Palma en colaboración con el Consejo Regulador Vinos de La Palma dentro de unas jornadas de promoción de las Denominaciones de Origen insulares, y que han sido impulsadas por el Gobierno de Canarias, a través de las Consejerías de Agricultura (ICCA y GMR) y Economía (Proexca).