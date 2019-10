Vueling retomará la conectividad de La Palma con Barcelona en abril

El consejero de Turismo del Cabildo, Raúl Camacho, ha anunciado este jueves que Vueling retomará la conectividad con La Palma con Barcelona el próximo mes de abril con una frecuencia y en agosto con dos. Además, la aerolínea establecerá en las fechas navideñas tres operaciones. “No tener conectividad con la Isla es un contratiempo en cuanto a la llegada de visitantes, pero ya en el sector y en la administración se sabía desde el pasado mes de junio, cuando Vueling empezó a hacer su planificación para el invierno, que suspendía la conexión entre la Isla y Barcelona”, aseguró.

Camacho resaltó que “Vueling no se va de La Palma al 100%, retomará tres operaciones durante el mes de diciembre y la primera semana de enero, para volver a la Isla a partir del mes de abril con una frecuencia y en agosto las dos que existen en la actualidad”.

“Cuando los horarios no acompañan, muchas veces tenemos que coordinar lo que es la preferencia o la idoneidad de esa línea en cuanto a aquellos que vengan de otros puntos de Europa para que sirva de conexión a La Palma”, dijo. “Vueling tiene unos horarios que siempre hemos dicho desde la administración que no son los adecuados, eso hace que la ocupación no sea óptima y que la compañía restructure los aviones”, explicó.

“En estos momentos donde el mercado es tan cambiante las compañías buscan sus nichos de mercado con mayor rentabilidad”, apuntó el consejero insular de Turismo.

“La Palma, por esa poca afluencia en cuanto a la demanda de plazas aéreas, no cumple esos objetivos y de ahí esa retirada durante este periodo”, concluyó.