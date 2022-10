Fedepalma y Fepeco dicen que la reconstrucción de La Palma “solo tendrá éxito con la iniciativa privada como protagonista”

Fedepalma y Fepeco han celebrado “una amplia reunión de trabajo encabezadas por sus respectivos presidentes, David Fuentes Marante y Óscar Izquierdo, donde se ha analizado la situación actual, como consecuencia de la erupción volcánica y se ha trabajo para ser proactivos, proponiendo soluciones viables, para la reactivación económica y social, propulsadas desde el tejido empresarial local”, informan las patronales en nota de prensa.

Óscar Izquierdo, presidente de Fepeco, ha sido “contundente en manifestar que ha fallado la gestión pública. Se ha prometido mucho y en cambio, se ha ejecutado poco y encima con falta de calidad, por las exigencias presupuestarias, venidas desde los distintos departamentos públicos, que han exigido siempre lo más barato. El Instituto Canario de la Vivienda, ICAVI, ha fracasado, faltándole la sensibilidad suficiente como para dotar a las personas y familias afectadas de unas viviendas dignas, conformándose con proponer a los alcaldes, vergonzosos contenedores y casas de madera, cuando en su día, desde Fefeco, ofrecimos toda la colaboración para que empresas canarias y locales aportaran su experiencia y potencialidad en la construcción industrializada de viviendas decentes y sostenibles”. Asimismo, el presidente de la patronal provincial de la construcción, traslada “el gran malestar de los empresarios, porque se está abusando descarada y vergonzosamente de las encomiendas a empresas públicas, como Gesplan, Tragsatec o Gestur, lo que propicia una competencia desleal al tejido empresarial local, un monopolio del empleo, un mayor gasto de las obras o servicios a ejecutar, impulsando a su vez, la creciente mentalidad entre la población de pertenecer a una sociedad subvencionada parásitamente de las ayudas públicas, quitándole a La Palma una de sus identidades históricas, como ha sido siempre, la capacidad de los palmeros de ser emprendedores exitosos, tanto dentro, como fuera de la isla. Los empresarios ponemos toda nuestra capacidad, vigor e ímpetu, para liderar la reconstrucción de la isla. La Administración, después de pasado ya un año, ha demostrado que no sirve, no puede o no quiere”.

Por su parte, desde Fedepalma se solicita “una solución urgente y efectiva para los problemas habitacionales existentes”, alerta “de la inseguridad jurídica y del retraso en los procesos administrativos que ponen en riesgo las inversiones que se podrían producir en nuestra isla”, además, recuerda que “los costes de doble insularidad están causando un alza en los costes de construcción (además de otros) que no se están teniendo en cuenta en las licitaciones, quedando desiertas gran número de ellas con el perjuicio que se está produciendo para nuestras isla”.