La “sequía extrema” reduce a la mitad la cosecha de uva de La Palma

La “sequía extrema” que viene registrando La Palma ha ocasionado este año “mermas importantísimas” en la vendimia, que se inició el pasado 16 de agosto. La gerente del Consejo Regulador de Denominación de Origen Vinos La Palma, Eva Hernández, ha señalado a este digital que “todavía es pronto para dar cifras, pero la merma puede ser del 40% o 50%, o incluso más”. “Tuvimos un invierno con pocas precipitaciones que afectó muchísimo al cultivo y las últimas olas de calor en los municipios de la zona norte han hecho también bastante daño”, ha asegurado. “Hubo poco nacimiento de uva, y la que nació está costando meterla en bodega porque la que no tiene calidad se queda en el campo y se ha mermado muchísimo”, ha explicado. A esta situación hay que añadir que “al estar todo tan seco, como dicen los viticultores, tampoco hay otra fruta en el campo y a medida que vamos recogiendo uva por una zona lo que va quedando se lo van comiendo los pájaros y otros animalitos”.

La gerente del Consejo Regulador de Denominación de Origen precisa que “no podemos generalizar porque hay muchas variedades, muchos viticultores con un montón de parcelas con distintos microclimas, pero sí se va a producir una reducción importantísima en los kilos”.

La cosecha del pasado año se acercó a 1.300.000 kilos. “Nuestra previsión inicial era llegar esta vendimia a los 600.000 o 700.000 kilos, pero creo que no los vamos a alcanzar”, admite, y reitera que “la situación en algunas zonas es crítica”.

Entre los viticultores crece “el desánimo”. “El viñedo en algunas zonas acusó un gran estrés hídrico, una gran falta de agua, y no hay varas para podar el próximo año porque la viña no creció, no tiene rama y va a dificultar la poda porque no hay por dónde cortar”. “La planta tiene ahora mismo un aspecto como si estuviéramos en noviembre por el color la hoja”, subraya.

Reconoce que la situación del viñedo “la vemos con preocupación”. “La uva que entra en bodega es de máxima calidad, pero hay poca, y en una vendimia normal se agotan las referencias con un año de antelación, es decir, antes de que salga la siguiente cosecha al mercado muchos vinos de La Palma ya están agotados”, afirma, y agrega que “también estamos preocupados por el estado de la viña, porque llevamos varias cosechas de sequía, en muchas zonas son cepas viejas, en cultivos estrictamente de secano, y la planta empieza a acusar esta situación”.

“El año pasado terminamos la cosecha el 11 de noviembre y este, como veo la situación, creo que finalizará antes, pero todavía no se sabe”, concluye Eva Hernández.