“Hay que seguir trabajando con la conectividad del mercado alemán porque ahí se sustenta un gran pilar de la economía de La Palma”

El consejero de Turismo del Cabildo de La Palma, Raúl Camacho, considera que la quiebra del operador turístico británico Thomas Cook “no es una noticia positiva para el sector turístico en general ni para el de La Palma en particular”. Ha aclarado que “Thomas Cook está compuesta por varias compañías, que se aglutinan bajo ese nombre, y lo que ha cesado este lunes es su actividad en el Reino Unido”.

Camacho ha precisado que “este cese de actividad en el Reino Unido afecta a La Palma no en cuanto a su actividad, porque no tenía conectividad con la Isla, pero sí en cuanto a su touroperación, aquellos operadores que a través de otras líneas aéreas tenían contratos firmados con La Palma, con las cadenas hoteleras, los alojamientos, que dejan de tener esa operatividad en cuanto a venta de paquetes para la Isla”. “En otros destinos como Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura la presencia del mercado inglés viene siendo importante, pero no es nuestro principal mercado emisor”, ha subrayado.

El consejero de Turismo del Cabildo de La Palma dijo que “dentro de Thomas Cook tenemos la compañía aérea Condor, que es la que mantiene casi el 65% de la conectividad con Alemania, y esta aerolínea, con sede en Frankfurt, ha ido de momento a un crédito extraordinario de liquidez para hacer frente a esta quiebra digamos de su padre, que es Thomas Cook”. “Condor ha ido a un crédito especial para tener liquidez con el aval del Gobierno germano y de momento, en el día de hoy, sigue volando con las esperanzas de que continúe su operación”, añadió.

“La caída en el mercado británico es importante, pero tenemos que seguir trabajando en cuanto a la conectividad del mercado alemán porque ahí sí se sustenta un gran pilar en cuanto a la economía de La Palma en materia turística”, ha resaltado Camacho, y ha asegurado en este sentido que “seguimos trabajando para conseguir conexiones puntuales para hacer frente a esta quiebra”.

Señaló que “todos los presidentes de los cabildos se han reunido este lunes con el titular del Gobierno de Canarias y con la consejera regional de Turismo con un plan especial de medidas, y dentro de ese plan se le ha solicitado al Ejecutivo la puesta en marcha del coste cero de todas las tasas aeroportuarias para aquellos aviones que lleguen y salgan de Canarias, así como una nueva negociación con nuevas compañías, con nuevos touroperadores que sean capaces de cubrir ese vacío dejado por esta quiebra”. También se ha demandado “un plan de choque de promoción turística de refuerzo en el mercado inglés”.

“En eso estamos, continuamos con los contactos y el trabajo es frenético, pero siempre con la esperanza de mantener con La Palma esa conectividad con el mercado alemán y recuperar el hueco que ha dejado Thomas Cook en la Isla en el mercado británico”, apuntó. Insistió en que “continuamos trabajando con la esperanza de que se vuelva a aumentar la conectividad que se ha perdido en estos momentos y, sobre todo, esa capacidad de poder vender La Palma en el mercado británico y que siga siendo atractiva para que continúen llegando visitantes”.