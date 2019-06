Los encantos turísticos de La Palma se promocionan en Bélgica a través de la revista de moda y belleza ‘Elle’

La Palma se promocionan en Bélgica a través de la edición para aquel país de la revista de moda y belleza Elle.

Los encantos turísticos de La Palma se promocionan en Bélgica a través de la edición para aquel país, "tanto en francés como en valón, de la popular revista de moda y belleza Elle", se indica en una nota de prensa del Cabildo. La Consejería de Turismo del Cabildo, añade, propició un viaje de prensa y una acción coordinada para publicar contenidos registrados en la Isla, cuyos paisajes y distintos espacios emblemáticos sirvieron de emplazamientos ideales.

La consejera insular de Turismo en funciones, Alicia Vanoostende, explica que “el alcance de una revista tan mundialmente conocida como Elle está fuera de duda, al igual que lo está la fidelidad del mercado belga a un destino como La Palma La Isla Bonita, donde los viajeros de aquel país vienen atraídos por la idea de visitar una isla tranquila, disfrutar de la naturaleza y también del patrimonio cultural en forma de arte flamenco que atesora La Palma”.

En la nota se apunta que “aparte del viaje de prensa que trajo a la Isla a redactores, fotógrafos, modelos y demás personal de la revista Elle, la acción coordinada entre Turismo La Palma y la revista supuso la publicación de fashion stories (reportajes de moda) ambientados en la Isla en los números de marzo, mayo y junio, así como un making off (cómo se hizo) en el mes de marzo, un anuncio publicitario del destino La Palma en el mes de junio y un lifestory about the island, un reportaje personalizado sobre las impresiones del periodista en la isla, también publicado en el presente mes de junio”.