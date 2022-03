Vanoostende propone un pacto entre administraciones y sector primario para garantizar la continuidad de la ganadería

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha propuesto este miércoles, 9 de marzo, un pacto regional entre administraciones, la gran distribución, organizaciones ganaderas y los agentes del sector primario para garantizar la continuidad de la ganadería en Canarias ante la incertidumbre generada por el contexto internacional y el incremento de los precios de la alimentación animal.

La responsable regional del área expuso esta propuesta en el marco de una serie de reuniones que ha mantenido con los cabildos insulares, las grandes queserías de Canarias y el sector de la distribución para abordar el alza de precios en los forrajes y, entre otros acciones, buscar soluciones al sobrecoste del precio de la leche que están asumiendo los ganaderos y que hace insostenible la actividad.

Vanoostende comunicó durante el encuentro telemático con los consejeros y consejeras de los cabildos insulares que su departamento plantea la puesta en marcha de una nueva ayuda extraordinaria, similar a las ayudas Covid de 7,5 millones de euros que se abonaron en enero, para compensar al sector ganadero en esta conyuntura de crisis y complementar las acciones impulsadas hasta el momento.

En este sentido, apuntó que “estamos preparando una propuesta de modificación del REA (Régimen Específico de Abastecimiento) para mejorar las ayudas a la importación de los forrajes y cereales, además de hacer valer la Ley de Cadena Alimentaria. Los precios de venta no están cubriendo los costes de producción de los ganaderos y habrá que revisar los precios de la leche y el queso para que el incremento no lo asuma solo el ganadero y se distribuya a lo largo de toda la cadena sin perjudicar al consumidor; el queso ha subido 20 céntimos en 6 años y así no se repercute el sobrecoste ni el IPC en la venta del producto”. Asimismo, adelantó que la Consejería está preparando una campaña de promoción de quesos canarios para impulsar su consumo.

La titular de Agricultura destacó la importancia del plan forrajero basado en subvenciones directas a los siete cabildos para que puedan desarrollar sus proyectos de plan forrajero en cada una de las islas: “Esta medida para mejorar los niveles de producción de forraje está valorada en 1,3 millones, con un importe por isla de 235.000 euros para Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, y una cuantía por isla de 105.000 euros para La Gomera y El Hierro”, explicó.

En relación al conflicto bélico en Ucrania, la consejera matizó que “Canarias prácticamente no importa cereales de este país, pero nos preocupa que haya una menor oferta de cereales a nivel global y que esta circunstancia provoque un encarecimiento de los precios y desabastecimiento. Estamos atentos a la evolución del conflicto”.

Por último, Vanoostende recordó que seguirán manteniendo reuniones con el sector y las administraciones para continuar valorando la situación y aportar soluciones consensuadas que puedan garantizar la supervivencia de las ganaderías en un contexto de incertidumbre mundial que está perjudicando de forma directa al campo canario.