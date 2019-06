El Centro de Interpretación de los Grabados Rupestres Benehauno, en Cajita del Agua (El Paso), tiene su origen en una iniciativa del Ayuntamiento de El Paso, aprovechando subvenciones europeas a través del proyecto Leader. Se trata de un edificio, iniciado en 2009, enteramente de nueva creación que consta de dos plantas y varias terrazas por los frentes norte y sur desde las que se contemplan extraordinarias panorámicas del Valle Aridane. La construcción se ha ido ejecutando por fases. El proyecto inicial, obra de la arquitecta Franka Fisher, se ha mantenido prácticamente en su integridad, si bien se han efectuado pequeñas modificaciones para adaptarlos a los criterios de la accesibilidad y destinar un espacio para el ocio con una pequeña cafetería.

Centro de Interpretación de los Petroglifos de El Paso 'Benehauno. JORGE PAIS

Finalmente, y tras diez años de obras, se ha ultimado un proyecto cultural que, si bien no es un parque arqueológico propiamente dicho, permitirá desarrollar una serie de actividades y rutas temáticas muy similares a las que se llevan a cabo en este tipo de conjuntos patrimoniales. La intención última es que desde este centro museístico partan una serie de recorridos que pasarán junto a algunos de los yacimientos de petroglifos más interesantes del municipio: La Fajana, El Verde, Lomo Gordo I y II, Tamarahoya, Lomo del Estrecho, etc.

Benehauno es el topónimo aborigen de la impresionante mole del Pico Bejenado, que constituía un lugar de extraordinaria importancia para los benahoaritas que vivieron en el cantón de Aridane. Así lo atestiguan la gran cantidad de poblados de cuevas situadas en sus faldas (Cuevas de Herrera, El Rincón, Tiramasil. El Hoyo-Peña del Diablo, Caboco de Aroche, Barranco de Rodrigo, etc.) y la cincuentena de estaciones de grabados rupestres en la parte superior de sus lomos. La majestuosa estampa del Benehauno es claramente visible desde cualquier punto de El Paso y, además, todos los recorridos que se plantean desde el Centro de Interpretación están escoltados o discurren por sus laderas. Por todo ello, nos pareció oportuno que este Centro de Interpretación llevase el nombre aborigen de este accidente geográfico omnipresente en todo el territorio municipal.

En la planta baja se sitúa la cafetería, la recepción, las oficinas y una pequeña sala de audiovisuales. El piso superior se ha destinado, enteramente, a acoger la exposición que, a su vez, consta de varios espacios individualizados. En el sector de mayores dimensiones se recoge abundante información arqueológica, en tres idiomas (español, inglés y alemán), sobre el municipio de El Paso que, en la etapa prehispánica, se extendía por cuatro cantones: Aceró, Aridane, Tihuya y Guehebey. Así, encontrarán datos sobre las diferentes demarcaciones territoriales y su forma de gobierno, la cultura material (cerámica; industrias lítica, ósea y malacológica, etc), aprovechamiento del medio natural y forma de vida (agricultura, ganadería, recolección vegetal, etc), el hábitat en cueva o cabañas, las costumbres funerarias y sus creencias mágico-religiosas (grabados rupestres, conjuntos de canalillos y cazoletas, amontonamientos de piedra, etc.), sus dioses, etc. Así mismo, también se aportan datos generales sobre el patrimonio rupestre pasense que, en estos momentos, cuenta con un centenar de estaciones de grabados rupestres, el segundo en importancia de la Isla. Los paneles informativos están ilustrados con numerosas fotografías de diferentes autores, recreaciones y dibujos, calcos, etc.

Directorio del Centro de Interpretación de los Petroglifos de El Paso 'Benehaunao'. DEAQUELLO

Obviamente, la información sobre los petroglifos benahoaritas de El Paso juegan un papel fundamental, de tal forma que los estudios sobre estas enigmáticas inscripciones ocupan la otra sala independiente, más pequeña, que está dedicada en exclusiva a aportar datos sobre cinco de las estaciones de grabados rupestres más interesantes, emblemáticos y bonitas de la antigua Benahoare: La Fajana, El Verde, Lomo de Tamarahoya VI y Lomo Gordo I y II. Las fotografías, realizadas por Tarek Ode, permiten disfrutar de un espectáculo visual que nos sumergen en la riqueza y variedad de un Patrimonio Cultural que es único en el Archipiélago Canario.

En los últimos años el Ayuntamiento de El Paso ha realizado un enorme esfuerzo para que el Centro de Interpretación de los Petroglifos de El Paso Benehauno fuese una realidad y pudiese abrir sus puertas al público. Este sueño, tras diez años de espera, ha sido posible gracias a la colaboración entre tres Administraciones Públicas: Ayuntamiento de El Paso (últimas obras de acondicionamiento, exteriores y aparcamientos, accesibilidad, etc.), Dirección General de Patrimonio Cultural de Canarias (diseño, montaje y equipamiento de la Sala de Exposición) y Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de La Palma (coordinación de los contenidos del museo).

El equipo que llevó a cabo el trabajo es el mismo que preparó los Centros de Visitantes de Los Tilos y el Parque Arqueológico de El Tendal (San Andrés y Sauces), Parque Arqueológico de Belmaco (Villa de Mazo), Museo del Gofio (Las Tricias. Garafía), etc. La dirección y coordinación del montaje ha corrido a cargo del que suscribe quien, a su vez, ha sido el responsable de los textos, así como la selección de los restos arqueológicos expuestos. El diseño de los paneles ha corrido a cargo de Juan Alberto Fernández (DeAquello) y la impresión ha sido obra de Julio César Pérez Madrigal (Diseños Net). Las recreaciones del mundo aborigen se deben a los lápices de Miguel Ángel Brito. Las fotografías fueron realizadas por Antonio Camacho, Pedro Riberol, Saúl Santos, etc. La carpintería ha sido posible gracias al trabajo de Miguel Ángel Leal. Los recursos informáticos corrieron a cargo de Marcos Luis Díaz Martín (Amathink). A todo ello hemos de añadir dos producciones audiovisuales como un documental sobre los petroglifos de El Paso, realizado y dirigido por Claudia Pais García y un cortometraje de ficción, titulado Tanat (La decisión), dirigido por la cineasta pasense Mercedes Afonso. Sin embargo, nada de esto hubiese sido posible sin el último esfuerzo y la dedicación del personal del Ayuntamiento de El Paso (mantenimiento, jardinería, limpieza, etc).

Grabado descubierto junto al Camino de La Pata, en Los Barros. (Donado por Familia Braulio Martín Hernández).

El Centro de Interpretación se ha completado mediante la exposición de restos arqueológicos originales, procedentes de los fondos del Museo Arqueológico Benahoarita, descubiertos en el municipio de El Paso. Algunos de estos vestigios han sido recuperados después de permanecer durante más de 30 años en domicilios particulares. Entre las piezas más interesantes destaca una vasija procedente de la Montaña de Las Esperillas (Tacande de Arriba), donada por Pedro Miguel Rodríguez González; restos cerámicos, malacológicos y líticos de la necrópolis del Salto de Casimiro (Barranco Tenisca); objetos de hueso y conchas marinas procedentes de los poblados de cuevas de Las Calderetas y El Hoyo-Peña del Diablo, donados por Ricardo Hernández Bravo, así como algunos utensilios descubiertos en las cuevas del caboco donde se localizan los grabados de El Verde (Barranco de Tenisca), donados por la familia de D. Braulio Martín Hernández, entre otros.

También forman parte de la exposición una serie de petroglifos procedentes de diferentes puntos de El Paso que estaban en colecciones privadas o totalmente descontextualizados en paredes de piedra seca o en medio de los cercados tras ser separados de su soporte original. Los grabados rupestres que pueden ver proceden de La Montañita (La Rosa); Camino de La Pata (Los Barros), donado por la familia de D. Braulio Martín Hernández; Espigón Atravesado (Tajodeque. Caldera de Taburiente), recuperado por José Heriberto Lorenzo Pérez; Finca de Anacleto, descubierto por Aday Gutiérrez Simón; Montaña de Enrique, descubierto por Carlos Cecilio Rodríguez López y Cuevas de los Tijaraferos, donado por Oscar García Rodríguez.

Petroglifos de Lomo Gordo (Pico Benehauno). TAREK ODE

Pero el Centro de Interpretación de los Petroglifos de El Paso Benehauno no es más que un centro neurálgico de un proyecto mucho más ambicioso en el que se ha embarcado el Ayuntamiento de El Paso, como es la recuperación de antiguos caminos y senderos, hoy en desuso, que permitirán visitar las estaciones de grabados rupestres de La Fajana, El Verde, Lomo de Tamarahoya VI y Lomo Gordo I y I. Para ello se ha dotado a este equipamiento cultural con personal especializado y cualificado formado por un coordinador (Carlos Cecilio Rodríguez López) y un graduado (Alejandro Martín Barreto) y una empresa (Volcanic Life) con dos representantes y buenos conocedores del mundo del senderismo, espeleología y escalada (Eduardo Díaz Martín), así como una arqueóloga (Nuria Álvarez Rodríguez) encargados de dirigir las rutas guiadas. Estas últimas están pensadas para personas con diferentes capacidades y disponibilidad de tiempo, pudiendo alargarlas o acortarlas en función de las apetencias personales, puesto que se pueden llevar a cabo en 60 minutos (La Fajana y El Verde) ó abarcar 5-6 horas si hacemos todo el recorrido. Además, existe la posibilidad de comenzarlas o finalizarlas en el casco municipal de El Paso, donde se puede realizar un recorrido por su coqueto e interesante conjunto histórico, así como una visita, inexcusable, el Museo de La Seda, único en su género en toda Europa.

Felipe Jorge Pais Pais

(Doctor en Arqueología por la Universidad de La Laguna)