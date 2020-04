Error en la medida de los tiburones

El Progreso (Tenerife), 4 de julio de 1906.

Ante de nada pedir disculpas, el que tiene boca, en este caso la que escribe, se equivoca. En este caso mi persona, y pido de nuevo disculpas.

La repercusión de la lectura de mi artículo titulado NOTICIAS DE CETÁCEOS Y MONSTRUOS MARINOS EN LA PALMA y las dudas de muchos lectores, lo que agradezco, sobre el párrafo: “En 1906 a unos 100 metros del litoral de El Puerto de Tazacorte fueron capturados dos tiburones, uno de ellos de 17 metros de largo y el otro de 13. El periódico palmero El Insular, el 30 de junio, da cuenta de ello diciendo que uno de estos tiburones tenía en el vientre 10 cabezas de atún, una langosta, un saco, una cuerda de ocho varas, un rollo de alambre e infinidad de peces. Por el contrario el otro tenía restos humanos de una mujer que fueron entregados al alcalde de mar para que diera parte a la autoridad judicial. La razón de encontrarse tiburones en esta zona lo justifica el cronista al abuso de pescar con dinamita y el arrojar cabezas de albacora por aquellas inmediaciones”.

Ante la insistencia de personas con conocimientos sobre los monstruos marinos me hizo volver a las fuentes documentales. Los lectores estaban en lo cierto. Esa referencia la recogí a mano hace más de 30 años, cuando ni tan siquiera había internet y menos hemerotecas de prensa digital.

Ahora no he encontrado, debe pertenecer a La Cosmológica, el periódico palmero al que hacia referencia, El Insular de 30 de junio de 1906, pero, si que he encontrado otras cabeceras canarias que reproducen la palmera. Los periódicos tinerfeños La Opinión y El Progreso, ambos de 4 de julio de 1906 lo publican copiando del palmero. Ambos se encuentran en la maravillosa hemeroteca digital Jable, Universidad de Las Palmas.

Textualmente dicen: “En las playas de Tazacorte á 100 metros del puerto fueron cogidos dos tiburones de 17 y 13 cuartas de largo. Mi disparate fue poner METROS en lugar de cuartas.

Según el buen amigo Oscar Luis Pedrianes una “cuarta” corresponde a unos 0.2105 m, aproximadamente. El resultado final sería: Tiburón de 13 cuartas equivale a 2.7365 m. y el de 17 cuartas equivale a 3.5785 m., aproximadamente.

Reitero mis disculpas y agradezco la atenta lectura.

María Victoria Hernández, cronista oficial de la ciudad de Los Llanos de Aridane (2002), miembro de la Academia Canaria de la Lengua (2009) y de la Real Academia Canaria de Bellas Artes San Miguel Arcángel (2009)